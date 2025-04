Vai esam jaunas pandēmijas priekšvakarā? Veselības ministrs atklāti izsakās par E.coli izplatību Latvijā Ieteikt







E.coli infekcija skārusi nu jau 28 izglītības iestādes, inficēšanās avots nav zināms, vai esam jaunas pandēmijas priekšā?

“Vārdi “pandēmija” vai “epidēmija” ir daudz par skarbu teikts! Šobrīd ir inficēti mazliet vairāk kā 50 Latvijas iedzīvotāji, dažiem bērniem šis apēstais toksīns izraisījis nopietnas veselības problēmas un nepieciešama intensīva palīdzība. Pēdējās dienās jaunu saslimušo skats skaits mazinās, līdz ar to, mēs ļoti labi kontrolējam situāciju,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izsakās Hosams Abu Meri, veselības ministrs (JV).

Jau ziņots, ka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) ar apstiprinātu Šiga toksīnu producējošo E. coli infekciju stacionēto bērnu veselības stāvoklis pakāpeniski uzlabojas, šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā sacīja BKUS valdes locekle Zane Straume.

Pašreiz stacionārā ārstējas 12 bērni, no kuriem astoņu bērnu veselības stāvoklis ļauj ārstēties aprūpes nodaļās. No šiem astoņiem pacientiem četri bērni iepriekš ārstējās intensīvās terapijas nodaļā, bet, viņu veselības stāvoklis uzlabojoties, viņi pārvesti uz citu nodaļu.

Intensīvajā terapijā šobrīd atrodas četri pacienti, kuru veselības stāvolis ar katru dienu uzlabojas, bet vērtējams kā smags. Kādu laiku viņiem vēl būs nepieciešama aizvietojošā terapija, skaidroja speciāliste.

Kopā no 30 pacientiem, kas BKUS ārstējušies ar šo E.coli infekciju, 21 attīstījies hemolītiski urēmiskais simptoms. No slimnīcas līdz šim izrakstīti 18 saslimušie, kuru veselības stāvoklis pēc novērošanas perioda ļāvis ārstēšanos turpināt ambulatori.

Jau vēstīts, ka šajā E. coli infekcijas uzliesmojumā atklāti vairāk nekā 50 saslimšanas gadījumi, no tiem lielākā daļa bērniem. Saslimšanas gadījumi konstatēti dažādās Rīgas priekšpilsētās, Liepājā, Jelgavas, Ropažu, Ķekavas, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Cēsu un Dienvidkurzemes novados.

SPKC pirmdien vēstīja, ka saslimstības analīze šobrīd nenorāda uz tālāku infekcijas izplatīšanos kontaktpersonu vidū.

Šobrīd ir maz ticams, ka inficēšanās būtu notikusi ārpus izglītības iestādēm, jo netiek novēroti saslimšanas gadījumi tiem, kas nav apmeklējuši izglītības iestādes, atzina centrā, kas aizvien turpina epidemioloģisko izmeklēšanu.

SPKC skaidro, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.

SPKC atgādina pārtiku apstrādāt termiski atbilstoši, zem tekoša ūdens skalot augļus un dārzeņus, un īpaši tos produktus, kas netiks termiski apstrādāti pirms patēriņa. Ja parādās infekcijas simptomi – krampjveida sāpes vēderā vai asiņaina caureja – nekavējoties jāsazinās ar ārstu.