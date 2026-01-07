Ir iespēja, ka vēlēšanās uzvarēs kāds jauns spēks, kas nāks un “spridzinās” 0
“Pēdējos 20 gadus lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa ir neapmierināta ar esošo situāciju, valsts virzību, stāvokli valstī, ekonomikā… Viņi grib un vēlas pārmaiņas. Latvijas pašreizējā politiskā elite vairs nav spējīga radīt jaunus un pārliecinošus politiskus projektus,” komentējot aptauju, kurā 66 procenti respondentu pauduši viedokli, ka vēlētos pie varas redzēt jaunus politiķus, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” teic sociologs, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. “Tas nozīmē, ka teorētiski ir labas iespējas kaut kam izšaut un uzvarēt vēlēšanās,” viņš piebilst.
Bažas par gaidāmo Saeimas vēlēšanu iznākumu ir arī politologam, sabiedrisko attiecību aģentūras „Mediju tilts” līdzdibinātājam Filipam Rajevskim. Viņš uzsver, ka ļoti būtiska ir vēlētāju līdzdalība un, ja iepriekšējās vēlēšanās tā bija virs 60 procentiem, tad tagad, kā liecina SKDS dati, tā varētu būt krietni zemāka. “Un, ja līdzdalība iet lejā, tad tie mazie skaitļi rada pārsteigumus, un 5 procentu barjeru var pārvarēt jebkurš frīks. Es negribu teikt, ka “Vienotība” nebūs parlamentā, bet tā dzīve būs pavisam savādāka.”
Dr.hist., Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš ir līdzīgās domās un paredz sekojošo: “Mums būs tik fragmentēts parlaments kā nekad. Domāju, ka neviens nevarēs dominēt, arī informatīvā telpa ir ļoti fragmentēta – pat gribot ir grūti sasniegt dažādas auditorijas, jo sabiedrība skatās dažādus raidījumus, kanālus un soctīklus.”
Politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks, turpinot kolēģu teikto, izsaka cerību, ka tomēr būs kāds spēks, kas nāks un “spridzinās”, kuram deputāta gods un amats nav pašmērķis, kuram nav nepieciešama slava un ambīcijas, bet kuru vada virsmērķis – rūpes par Latviju un savas valsts nākotne.