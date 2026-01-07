Foto: LETA

Ir iespēja, ka vēlēšanās uzvarēs kāds jauns spēks, kas nāks un “spridzinās” 0

LA.LV
16:42, 7. janvāris 2026
Viedokļi

“Pēdējos 20 gadus lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa ir neapmierināta ar esošo situāciju, valsts virzību, stāvokli valstī, ekonomikā… Viņi grib un vēlas pārmaiņas. Latvijas pašreizējā politiskā elite vairs nav spējīga radīt jaunus un pārliecinošus politiskus projektus,” komentējot aptauju, kurā 66 procenti respondentu pauduši viedokli, ka vēlētos pie varas redzēt jaunus politiķus, TV24 raidījumā “Kārtības rullis” teic sociologs, tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. “Tas nozīmē, ka teorētiski ir labas iespējas kaut kam izšaut un uzvarēt vēlēšanās,” viņš piebilst.

TV24
“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš 94
Kokteilis
Svari iemācīsies pateikt “nē”, Skorpioni atradīs iekšējo brīvību – zodiaka zīmes, kuras 2026. gadā piedzīvos liktenīgas pārmaiņas
Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Lasīt citas ziņas

Bažas par gaidāmo Saeimas vēlēšanu iznākumu ir arī politologam, sabiedrisko attiecību aģentūras „Mediju tilts” līdzdibinātājam Filipam Rajevskim. Viņš uzsver, ka ļoti būtiska ir vēlētāju līdzdalība un, ja iepriekšējās vēlēšanās tā bija virs 60 procentiem, tad tagad, kā liecina SKDS dati, tā varētu būt krietni zemāka. “Un, ja līdzdalība iet lejā, tad tie mazie skaitļi rada pārsteigumus, un 5 procentu barjeru var pārvarēt jebkurš frīks. Es negribu teikt, ka “Vienotība” nebūs parlamentā, bet tā dzīve būs pavisam savādāka.”

Dr.hist., Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš ir līdzīgās domās un paredz sekojošo: “Mums būs tik fragmentēts parlaments kā nekad. Domāju, ka neviens nevarēs dominēt, arī informatīvā telpa ir ļoti fragmentēta – pat gribot ir grūti sasniegt dažādas auditorijas, jo sabiedrība skatās dažādus raidījumus, kanālus un soctīklus.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Ja redzi šo īsziņu savā telefonā, nekādā gadījumā nespied uz saites! Krāpnieki uzdarbojas VID vārdā
FOTO. Latvija atvadās no komponista Borisa Rezņika
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc romantiskuma: pirmās vietas karaliene – Zivis, bet pēdējā…

Politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks, turpinot kolēģu teikto, izsaka cerību, ka tomēr būs kāds spēks, kas nāks un “spridzinās”, kuram deputāta gods un amats nav pašmērķis, kuram nav nepieciešama slava un ambīcijas, bet kuru vada virsmērķis – rūpes par Latviju un savas valsts nākotne.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zināms, par ko balsotu ukraiņi, ja vēlēšanas notiktu jau tagad
Balsis pirka kā tirgū kartupeļus? VDD rosina apsūdzēt četrus cilvēkus par balsu pirkšanu Jēkabpilī
“Šobrīd diemžēl ir tik traki, cik traki nav bijis…” Dana atklāj satraucošu tendenci par nākamā gada vēlēšanām
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.