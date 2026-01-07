“Riski pieaug līdz ar personu skaita palielināšanos musulmaņu kopienās.” Drošības dienests atklāj realitāti par terorisma draudiem Latvijai 0
Šobrīd Valsts drošības dienesta (VDD) rīcībā nav konkrētas informācijas par personām vai grupām, kas varētu radīt terorisma draudus, parlamentārās izmeklēšanas komisijā imigrācijas regulējuma izvērtēšanai šodien teica VDD priekšnieka vietnieks Ēriks Cinkus.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka riski pieaug līdz ar personu skaita palielināšanos musulmaņu kopienās.
Cinkus skaidroja, ka VDD izmanto visas pieejamās datubāzes un piesaista partnerdienestus, tomēr pilnīgu informāciju par trešo valstu pilsoņiem iegūt nav iespējams. “Objektīvi rodas kavējumi noteiktajā termiņā,” viņš sacīja, norādot, ka darba apjoms ir liels un varētu turpināt pieaugt.
Pēc Cinkus teiktā, pērn VDD Pilsonības un migrācijas un lietu pārvaldei (PMLP) sniedzis priekšlikumus nedaudz mazāk nekā 300 gadījumos atteikt vīzas izsniegšanu. Šī statistika esot lejupejoša, jo samazinājies ukraiņu iesniegumu skaits, kas pirmajos Krievijas kara gados bijis ievērojami lielāks.
Vienlaikus Cinkus uzsvēra, ka ārvalstu pieredze rāda – pieaugot kopienu skaitam, pieaug arī terorisma riski. VDD aktīvi sekojot līdzi situācijai un turpinot operatīvo darbu.
PMLP vadītāja Maira Roze komisijas sēdē skaidroja, ka kopējais termiņuzturēšanās atļauju saņēmēju skaits, neskaitot Ukrainas pilsoņus, pēdējo gadu laikā ir samazinājies.
Runājot par trešo valstu pilsoņiem Latvijā, Roze norādīja, ka lielākās grupas veido Ukrainas, Krievijas, Indijas un Uzbekistānas pilsoņi. Vienlaikus viņa uzsvēra, ka Krievijas pilsoņu skaits Latvijā kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā ir samazinājies.
Roze arī atzina, ka bijuši “kritiski brīži”, kad PMLP bija jāapkalpo ļoti liels skaits Ukrainas iedzīvotāju, tāpēc nācies piesaistīt papildu darbiniekus, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību.
Jau ziņots, ka Saeima decembrī ievēlēja locekļus parlamentārās izmeklēšanas komisijā, lai vētītu problēmas nacionālā un Eiropas Savienības (ES) līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā. Par komisijas vadītāju ievēlēts Jānis Dombrava (NA), bet par sekretāru – Jānis Dinevičs (ZZS).
Partija “Stabilitātei” darbam komisijā deleģējusi Svetlanu Čulkovu, “Jaunās vienotības” Saeimas frakcija komisijas darbam virzījusi Gati Liepiņu, bet “Progresīvie” izvirzījuši Selmu Teodoru Levrenci.
No “Apvienotā saraksta” komisijā ievēlēts Ingmārs Līdaka, bet no partijas “Latvija pirmajā vietā” – Edmunds Zivtiņš.
Parlamentārās izmeklēšanas komisiju pēc 34 deputātu ierosinājuma Saeima lēma izveidot 27. novembrī, lai rastu atbildes uz virkni jautājumu, tostarp, kā tiek īstenotas imigrācijas pieteikumu izvērtēšanas procedūras un kādi pasākumi tiek veikti nelegālās imigrācijas novēršanai, kādas ir patvēruma meklētāju tiesiskā regulējuma problēmas, cik daudz personu pazūd no valsts institūciju redzesloka pēc uzturēšanās atļauju piešķiršanas, kādi ir riski ar termiņuzturēšanās atļaujām un to ļaunprātīgu izmantošanu un vai Latvijai ir iespēja piemērot izņēmumus ES migrācijas tiesību normu piemērošanā.