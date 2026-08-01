Aleksandrs Lukašenko.
Aleksandrs Lukašenko.
Foto: REUTERS, SCANPIX, LETA

Lukašenko draud jaunas nepatikšanas – Ukrainas ģenerālprokuratūra nāk klajā ar paziņojumu 0

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LA.LV
18:59, 1. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidenta birojs patiešām vērsies Ukrainas Ģenerālprokurora birojā ar lūgumu izvērtēt iespēju sākt kriminālprocesu pret pašpasludināto Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko. Iepriekš medijos izskanējušo informāciju aģentūrai “Ukrinform” apstiprinājusi Ģenerālprokurora biroja Informācijas politikas un komunikācijas pārvaldes vadītāja Marjana Hajovska-Kovbasjuka.

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Viņa norādīja, ka Ukrainas prezidenta biroja iesniegums saņemts jūlija beigās un pašlaik vēl tiek izskatīts.

“Ģenerālprokurora birojā 2026. gada 30. jūlijā tika reģistrēts no Ukrainas prezidenta biroja saņemtais iesniegums, lai to izskatītu kompetences ietvaros. Pašlaik iesniegums tiek izskatīts. Par tā izskatīšanas rezultātiem iesniedzēji tiks informēti likumā noteiktajā kārtībā,” paziņoja prokuratūras pārstāve.

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Vienlaikus viņa uzsvēra, ka patlaban Ukrainas Ģenerālprokurora birojs pret Lukašenko vēl nav sācis nevienu kriminālprocesu.

Iepriekš aģentūra “Reuters” vēstīja, ka Ukrainas prezidenta birojs vērsies pie ģenerālprokurora ar lūgumu izvērtēt iespēju sākt kriminālprocesu pret Lukašenko.

Saskaņā ar žurnālistu rīcībā esošo informāciju iniciatīva sekojusi pēc Baltkrievijas opozīcijas organizācijas “Baltkrievijas demokrātiskais forums” vēršanās pie Ukrainas amatpersonām.

Organizācija Lukašenko apsūdz līdzdalībā Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu, kā arī saistībā ar Ukrainas bērnu nolaupīšanu.

Ukrainas prezidenta biroja vēstule nodota prokuratūrai, taču pašlaik iespējas, ka lieta varētu nonākt līdz tiesas procesam, tiek vērtētas kā nelielas.

Tomēr iespējamās apsūdzības pret Lukašenko varētu palielināt Rietumvalstu spiedienu uz Baltkrievijas līderi, kā arī radīt viņam papildu juridiskos un politiskos riskus.

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