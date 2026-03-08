Ilustratīvs attēls
Vainīgo meklēšanā iesaistīti suņi, droni un helikopteri! Pie ASV vēstniecības Oslo nograndis sprādziens 0

LETA
10:03, 8. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Svētdienas agrā rītā pie ASV vēstniecībā Oslo nograndis sprādziens, taču neviens cilvēks nav cietis, paziņoja Norvēģijas galvaspilsētas policija.

Sprādziens notika ap plkst. 1.00 pēc vietējā laika un nodarīja tikai nelielus postījumus vienai no ēkas ieejām, teikts Oslo policijas paziņojumā.

Izmeklētāji apseko notikuma vietu, bet “viena vai vairāku iespējamo vainīgo” meklēšanā iesaistīti suņi, droni un helikopteri, teikts paziņojumā.

“Policija šādus incidentus sabiedriskās vietās uzskata par ļoti nopietniem, un izmeklē šo gadījumu, izmantojot ievērojamus resursus un piešķirot tam augstu prioritāti,” pavēstīja policija.

Policijas komandieris sacīja, ka policija “nekomentēs neko, kas saistīts ar bojājumu veidu, kas ir uzsprādzis, un līdzīgas detaļas, izņemot to, ka ir noticis sprādziens”, jo “izmeklēšana ir ļoti agrīnā stadijā”.

Policija paziņoja, ka ir sazinājusies ar vēstniecību par notikušo, un vairākas stundas pēc sprādziena paziņoja, ka teritorija ap ēku tiek uzskatīta par drošu iedzīvotājiem un garāmgājējiem.

