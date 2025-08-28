Vairākas mediju organizācijas iebilst KM rosinātajām izmaiņām Mediju atbalsta fonda konkursā 0
Latvijas Raidorganizāciju asociācija (LRA), Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA) un Latvijas Reģionālo mediju asociācija (LRMA), kas apvieno elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un preses izdevējus, pauž kategoriskus iebildumus pret Kultūras ministrijas (KM) priekšlikumiem par izmaiņām Mediju atbalsta fonda (MAF) darbībā, aģentūrai LETA pavēstīja LPIA izpilddirektors Guntars Līcis.
Organizācijas apgalvo, ka priekšlikumi sagatavoti, ignorējot nozares vairākkārt paustos iebildumus un apdraudot gadu gaitā izveidoto sistēmu, kas līdz šim esot nodrošinājusi sabalansētu un daudzveidīgu atbalstu sabiedriski nozīmīga satura radīšanai.
Minētās mediju organizācijas uzskata, ka plānotās reformas būtiski samazinātu nozares strukturālo daudzveidību un mazinātu sabiedrības iespējas saņemt kvalitatīvu un uzticamu saturu.
Līcis uzsver, ka KM skaidrojums par kvalitātes celšanu nav pamatots, jo projekta kvalitāti iespējams uzlabot ar citiem instrumentiem – precizējot vērtēšanas kritērijus, paaugstinot prasības un rūpīgāk izvērtējot pieteikumus.
Organizācijām papildu satraukumu rada iecere ļaut MAF programmās piedalīties uzņēmumiem ar valsts kapitāla līdzdalību. Šāda prakse kropļotu konkurenci un radītu tiešu apdraudējumu neatkarīgo mediju ilgtspējai, vienlaikus graujot fonda pamatmērķi – stiprināt neatkarīgu, daudzveidīgu un sabiedrībai pieejamu informācijas vidi, uzskata LRA, LPIA un LRMA.
Organizācijas aicina atbildīgās amatpersonas ņemt vērā nozares argumentus un saglabāt līdzšinējo MAF modeli, kas gadu gaitā sevi esot pierādījis kā sabalansēts un taisnīgs risinājums neatkarīgu mediju attīstības un informatīvās telpas stiprināšanai.
Jau vēstīts, ka lielākie Latvijas interneta mediji – AS “Delfi” un SIA “Tvnet grupa” – savukārt pauduši atbalstu KM priekšlikumam mainīt MAF nacionālo mediju konkursa kārtību, atsakoties no līdzšinējā finansējuma sadalījuma pa mediju tipiem.
KM rosina atteikties no līdzšinējā MAF finansējuma sadalījuma pa mediju tipiem – drukātajai presei, radio, televīzijai un interneta medijiem -, piedāvājot vienotu konkursu visiem nacionālajiem medijiem. Tas nozīmē, ka turpmāk mediji konkurētu vienā grupā, kur galvenais vērtēšanas kritērijs būs sabiedriski nozīmīga satura kvalitāte un ietekme, nevis medija formāts. Priekšlikuma mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un pielāgoties mūsdienu mediju vides realitātei, kur robežas starp mediju veidiem ir izplūdušas.
Abi mediji uzsver, ka jaunais modelis veicinās vienlīdzīgu konkurenci un kvalitatīva, sabiedriski nozīmīga satura radīšanu. “Tvnet grupas” galvenais redaktors Toms Ostrovskis norāda, ka līdzšinējā sistēma radījusi mākslīgus ierobežojumus, kas kavējuši mediju attīstību un sabiedrības informētību. Arī “Delfi” galvenais redaktors Filips Lastovskis uzsver, ka mediju robežas ir izplūdušas un konkursam jāpielāgojas nozares attīstībai, nevis jābalstās uz novecojušu klasifikāciju.
Jau vēstīts, ka KM ar minēto priekšlikumu nāca klajā otrdien notikušajā Mediju politikas konsultatīvajā padomē.