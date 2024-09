pexels.com/Cristian Mihaila

Valdība pacels akcīzes nodokli neveselīgai pārtikai. Kurš noteiks, kāda pārtika ir neveselīga?







Valdība sola, ka pacels akcīzes nodokli neveselīgai pārtikai. Kurš noteiks, kāda pārtika ir neveselīga? Šādu jautājumu TV24 raidījuma “Uz līnijas. Dzīvesveids” viesei Laumai Spriņģei, RSU Sabiedrības veselības institūta direktora vietniecei, uzdeva skatītāja.

“Runājot par neveselīgu pārtiku, šis ir viens no mehānismiem, kā panākt to, lai ikdienas ēšanas paradumi būtu veselīgi – neveselīgiem produktiem augstāks akcīzes nodoklis, veselīgajiem – zemāks. Tas, kā to izlemj, ir balstīts uz pētījumiem, uz ekspertu viedokļiem, tas nekādā gadījumā nav vienpersonisks lēmums,” norāda Spriņģe, gan piebilstot, ka precīzu kārtību un algoritmu gan nezina.

Viņa norāda, ka Veselības ministrijā ir īpaša Uztura padome, kur sanāk kopā valsts vadošie jomas speciālisti, tāpēc jāpaļaujas, ka ir pietiekami daudz kompetentu speciālistu, kas atradīs labākos risinājumus.

