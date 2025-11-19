Valsts turpmāk izmaksās pilnu kompensāciju katram cietušajam personas nāves gadījumā 0
Valdība trešdien atbalstīja likuma grozījumu projektu, kas paredz, ka katram cietušajam, kas par tādu atzīts personas nāves gadījumā, valsts kompensācija tiks piešķirta pilnā jeb 100% apmērā no maksimāli pieļaujamā kompensācijas apmēra.
Iepriekš Satversmes tiesa par neatbilstošu Satversmei atzina noziedzīgā nodarījumā cietušajām personām izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru.
Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” paredz no 2026. gada 1. janvāra ieviest jaunu risinājumu, saskaņā ar kuru katram cietušajam, kas atzīts par cietušo personas nāves gadījumā, valsts kompensācija tiks piešķirta pilnā apmērā.
Tādējādi kompensācija vairs netiks dalīta starp vairākām personām, bet katrai cietušajai personai tiks izmaksāta atsevišķi pilnā apmērā.
Likums nosaka, ka vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo.
Tieslietu ministrijā norāda, ka izmaiņas ir iespējams veikt ar esošo ministrijas finansējumu.