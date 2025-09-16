Foto: AFP/Scanpix/LETA

Otrdienas vakarā un naktī uz trešdienu Kurzemes rietumu piekrastē un Ziemeļvidzemes krastā gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 19-23 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.

Kurzemes rietumkrastā no plkst.17 līdz trijiem naktī būs spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par lielu vēju.

Citviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā gaidāmas vēja brāzmas līdz 11-16 metriem sekundē. Naktī vietām īslaicīgi līs, nakts sākumā Kurzemē iespējamas pērkona lietusgāzes. Minimālā gaisa temperatūra būs +9..+13 grādi, piekrastē – līdz +15 grādiem.

Trešdien mākoņi daļēji klās debesis, daudzviet īslaicīgi līs un vietām – galvenokārt Kurzemē – iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, piekrastē un zem atsevišķiem lietus mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +16..+19 grādi.

Rīgā trešdien palaikam spīdēs saule, nav gaidāmi lieli lietus mākoņi. Dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 13 metrus sekundē. Gaisa temperatūra +13 grādi naktī un +18 grādi pēcpusdienā.

