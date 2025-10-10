10 neparasti agrīnie brīdinājuma signāli par demenci. Tas nav tikai slikta atmiņa! 0
Eksperti ir dalījušies ar desmit izplatītiem brīdinājuma signāliem, kas liecina, ka kādam tuvam cilvēkam vai tev pašam varētu attīstīties demence – neārstējama slimība, kas atņem atmiņu.
Demence ir Lielbritānijas lielākā slepkava, aptuveni 944 000 cilvēku Apvienotajā Karalistē un 7 miljoni ASV dzīvo ar šo diagnozi.
Lai gan demencei nav izārstējama, agrīna diagnostika ļauj izveidot personalizētus ārstēšanas plānus un izrakstīt medikamentus, kas var aizkavēt slimības attīstību.
Izdevums The Telegraph raksta par agrīniem slimības signāliem, kurus tuvinieki atpazīst kā nozīmīgas uzvedības izmaiņas tikai retrospektīvi. “Smadzenes ir sarežģīts orgāns, un katra cilvēka ceļš ir pilnīgi atšķirīgs. Bieži vien pēc diagnozes ģimenes atskatās uz nesenu pagātni un saprot, ka daži signāli tomēr nebija acīmredzami.”
Lai gan atmiņas zudums ir pazīstamākais simptoms, demence bieži izpaužas citās jomās, piemēram, redzē vai uzvedībā.
Starp agrīnajiem brīdinājuma signāliem eksperti min uzvedības izmaiņas, piemēram, sociāli nepiemērotu rīcību (ēšana no citu šķīvjiem), uztura paradumu izmaiņas (aversija pret noteiktām ēdiena krāsām, tekstūrām vai sajūta par metālisku garšu mutē), kā arī kāre pēc saldumiem, kas raksturīga frontotemporālajai demencei (FTD).
FTD var izraisīt personības izmaiņas, piemēram, empātijas, humora vai simpātiju zudumu, kas var atgādināt depresiju.
Lūisa demence (LBD) var izraisīt koordinācijas problēmas, apgrūtinot galda piederumu lietošanu, kā arī vizuālas halucinācijas, piemēram, neesošu objektu redzēšana.
Primārā progresīvā afāzija (PPA), cita FTD forma, apgrūtina vārdu saprašanu un lietošanu, savukārt uzvedības izmainīts variants (bvFTD) var izraisīt nepiemērotu seksuālu uzvedību.
Redzes problēmas, tostarp grūtības atrast objektus uz pārblīvētas virsmas vai sadursmes ar objektiem, var liecināt par retu Alcheimera formu – aizmugurējo kortikālo atrofiju, kas skar cilvēkus 50–60 gadu vecumā.
Visbeidzot, spilgti murgi un kustības miegā var būt agrīns demences simptoms.