VIDEO. Arī daba mīl pajokot: nirēja ezera dzelmē sastopas ar “šefpavāru krabi” 1
ASV nirēja Kasija Brauna Tahoe ezerā nofilmējusi neparastu skatu – pa ezera dzelmi soļoja krabis ar baltu “pavāra cepuri” uz galvas.
Video, kas publicēts “Instagram”, jau skatīts vairāk nekā 4,7 miljonus reižu. Tajā redzams, kā krabis vicina spīles kameras virzienā un pēc tam aizsteidzas prom, joprojām rotājoties ar milzīgo galvassegu.
Kasija Brauna smejot ierakstā paskaidroja, ka galvassega nav modes aksesuārs, bet gan plūmju anemone (metridium) – jūras dzīvnieks, kas nejauši piestiprinājies krabim.
“Starp visām dīvainajām un smieklīgajām lietām, ko esmu redzējusi zem ūdens – krabis ar anemoni kā pavāra cepuri noteikti ir spilgtākais!” viņa rakstīja.
Nirēja piebilda, ka sākumā jutās vīlusies par niršanas apstākļiem, jo ūdenī bija slikta redzamība, taču šis neparastais satikšanās brīdis pārvērtis niršanu par neaizmirstamu piedzīvojumu. “Paldies, Māte Daba, ka turpini mani pārsteigt!” viņa piebilda.