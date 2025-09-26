VIDEO. ASV policisti izmanto mākslīgo intelektu, lai sazinātos ar krievvalodīgu vīrieti, kurš nolaupīja busiņu ar visu šoferi 0

LA.LV
22:49, 26. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Sociālajos tīklos ASV Bernalillo apgabala šerifa birojs publicējis brīdi, kad uz šosejas apturēja “UPS” piegādes auto, kuru kopā ar tās vadītāju bija nolaupījis kāds kaukāzu izcelsmes vīrietis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
FOTO. Grezni! Izsolē par 346 tūkstošu sākuma cenu nonācis bijušais Maijas Rozītes un Kaspara Krištopana dzīvoklis
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1
Veselam
Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus
Lasīt citas ziņas

Video no policista ķermeņa kameras redzams, kā likumsargi aiztur 35 gadus veco Muhammedu-Emīnu Idrisovu. Likumsargi skaidro, ka vīrietis piespiedis šoferi viņu kaut kur aizvest – viņš iekāpis kravas auto un neatļāvis apstāties.

Policistiem “UPS” darbinieks pēc notikušā pastāstījis, ka Idrisovs viņu apturējis, apgalvojot, ka kāds cenšas viņu nogalināt. Pēc tam vīrietis ielēcis automašīnā, pieprasījis doties prom un draudējis ar nazi.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Būsim reāli… Rīgā nav nelegālo imigrantu problēmu!” Vai tiešam politiķi mūs biedē priekšvēlēšanu dēļ?
FOTO. Noskaidroti 2025. gada Latvijas un Baltijas mīlētākie zīmoli
“Tas būs slēgta tipa centrs!” Raudā bijusī skola pārtaps par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru

“Tiklīdz viņš ieraudzīja jūs, viņš teica: ‘Tie nav īstie policisti,’ un lika man turpināt braukt. Tikai, kad ieradās vairāk ekipāžu, viņš, iespējams, saprata situāciju,” sacīja šoferis.

Tā kā Idrisovs slikti runājis angliski, sarunai nācās izmantot mākslīgā intelekta tulkotāju, kas bija pieejams deputātu ķermeņa kamerās. Ierīce tulkoja teikto no angļu uz krievu valodu un otrādi, ļaujot likumsargiem sazināties ar aizturēto.

Idrisovs krievu valodā apgalvoja, ka no rīta ticis saindēts, bet atteicās runāt par notikušo uz vietas, pirms nav piesaistīts advokāts.

Likumsargi Idrisovam izvirzījuši vairākas apsūdzības.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krimināls
Privātmājas pagalmā 15 minūtes pirms saimnieces ierašanās nošauj suni. Iedzīvotāji šokā un nobažījušies par drošību savā pagalmā
Krimināls
Čiekurkalnā noticis smags noziegums – nogalināta jauna sieviete
Neticami! Valsts drošības dienesta acu priekšā no mājas pagalma nozog Polijas premjera “Lexus”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.