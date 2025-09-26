VIDEO. ASV policisti izmanto mākslīgo intelektu, lai sazinātos ar krievvalodīgu vīrieti, kurš nolaupīja busiņu ar visu šoferi 0
Sociālajos tīklos ASV Bernalillo apgabala šerifa birojs publicējis brīdi, kad uz šosejas apturēja “UPS” piegādes auto, kuru kopā ar tās vadītāju bija nolaupījis kāds kaukāzu izcelsmes vīrietis.
Video no policista ķermeņa kameras redzams, kā likumsargi aiztur 35 gadus veco Muhammedu-Emīnu Idrisovu. Likumsargi skaidro, ka vīrietis piespiedis šoferi viņu kaut kur aizvest – viņš iekāpis kravas auto un neatļāvis apstāties.
Policistiem “UPS” darbinieks pēc notikušā pastāstījis, ka Idrisovs viņu apturējis, apgalvojot, ka kāds cenšas viņu nogalināt. Pēc tam vīrietis ielēcis automašīnā, pieprasījis doties prom un draudējis ar nazi.
“Tiklīdz viņš ieraudzīja jūs, viņš teica: ‘Tie nav īstie policisti,’ un lika man turpināt braukt. Tikai, kad ieradās vairāk ekipāžu, viņš, iespējams, saprata situāciju,” sacīja šoferis.
Tā kā Idrisovs slikti runājis angliski, sarunai nācās izmantot mākslīgā intelekta tulkotāju, kas bija pieejams deputātu ķermeņa kamerās. Ierīce tulkoja teikto no angļu uz krievu valodu un otrādi, ļaujot likumsargiem sazināties ar aizturēto.
Idrisovs krievu valodā apgalvoja, ka no rīta ticis saindēts, bet atteicās runāt par notikušo uz vietas, pirms nav piesaistīts advokāts.
Likumsargi Idrisovam izvirzījuši vairākas apsūdzības.