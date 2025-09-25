VIDEO. Berlīnes maratona dalībnieks finišē ar svešinieka apaviem kājās. Kas notika? 0
Pēc mēnešiem ilgiem treniņiem amerikāņu maratonists Džejs Glaidvels no Sentluisas, Misūri štatā, piedzīvoja ikviena skrējēja lielāko murgu. Piedaloties Berlīnes maratonā, jau 10. kilometrā viņa labās kājas sporta apavam pilnībā atdalījās zole. Skrējējam neatlika nekas cits, kā turpināt nākamos 32 kilometrus basām kājām.
Taču tad notika Berlīnes maratona brīnums! No skatītāju pūļa iznāca vācietis Svens Hoks, kurš piedāvāja Glaidvelam savus apavus. Neticamā kārtā abu vīriešu kāju izmērs sakrita. Glaidvels to uzvilka un, pateicoties šim laipnības žestam, spēja finišēt ar rezultātu 3:10:33.
“Nepazīstams skatītājs, tagad jau draugs, izglāba mani no vizītes pie podologa!” Glaidvels ierakstīja sociālajos tīklos. “Viņš man laipni aizdeva savu labo kurpi, un es nevarētu būt vēl pateicīgāks.”
Hoks pat bija gatavs atdot abus apavus, taču Glaidvels sacīja, ka vajadzīgs tikai labais. Tas viņam drīz vien atspēlējās, jo 38. kilometrā saplīsa arī otrs apavs, un sportistam pēdējos četrus kilometrus nācās veikt ar zeķi vienā kājā un svešinieka apavu otrā.
Kā vēlāk noskaidrojās, Glaidvels bija pārbaudījis savu “Nike” sporta apavu izturību līdz galējai robežai – viņš tos pirmoreiz uzvilka maratonā jau 2019. gadā, un kopš tā laika tie piedzīvojuši vairākus maratonus. Berlīne šiem apaviem bija pēdējais skrējiens.
Tomēr, pateicoties Hoka dāsnumam, 30 gadus vecais skrējējs pabeidza savu trešo “Abbott World Marathon Major” un jau raugās nākotnē – uz Tokijas maratonu 2026. gada martā.