VIDEO. "Labi, ka tas nenotika vakarā, kad tur ir pilns ar mašīnām!" pie Dienvidu tilta apgāžas elektrības stabs
Kad dodies no rīta uz darbu, nedomā, ka tevi pie stūres varētu pārsteigt pēkšņi krītošs elektrības stabs, bet tieši tas notika Rīgā, pie Dienvidu tilta.
Pie stūres braucošais vīrietis pēc tam vēl spriež, ka paldies dievam tas nenotika vakarā, kad tur ir sastrēgumi un viena mašīna pēc otras, jo šāds starpgadījums varēja beigties daudz traģiskāk.
