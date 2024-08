Sestdien Londonas centrā izraisījies ugunsgrēks vēsturiskajā Somerseta namā, kur darbojas kultūras un mākslas centrs, un cīņā ar liesmām iesaistīti aptuveni 100 ugunsdzēsēju. “Ugunsdzēsēju komandas cīnās ar ugunsgrēku, kas plosās ēkas jumta daļā,” platformā “X” pavēstīja Londonas Ugunsdzēsēju brigāde.

Ugunsgrēka cēlonis vēl nav zināms, piebilda ugunsdzēsēji. “Ugunsgrēka dēļ, kas izraisījies vienā nelielā Somerseta nama daļā, ēka šobrīd ir slēgta”, sociālajos tīklos pavēstīja nama pārstāvji. “Visi darbinieki un apmeklētāji ir drošībā,” teikts paziņojumā. Sociālajos tīklos publicētajās fotogrāfijās un video redzams, kā virs iespaidīgās ēkas pie Temzas paceļas biezi dūmu mākoņi.

Grandiozās ēkas pagalmā vasarā notiek mūzikas koncerti. “Viss Somerseta nama komplekss sabiedrībai šobrīd ir slēgts, kamēr mēs cīnāmies ar ugunsgrēku. Apkārtējā teritorijā būs traucēta satiksme,” norādīja ugunsdzēsības dienests.

🚨Around 125 firefighters are tackling a huge blaze at Somerset House in central London.

Guess when building begun….1776.

Guess who owns it….The Somerset Trust was created by Lord Rothschild.

Wonder what nefarious evil shit is below that House. pic.twitter.com/BInVbs2KLE

— The Yorkshire Lass (@real_shirelass) August 17, 2024