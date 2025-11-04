VIDEO. Patiesam priekam daudz nevajag: skolēni pārsteidz klasesbiedru dzimšanas dienā – viņš nespēj valdīt asaras 0

LA.LV
19:15, 4. novembris 2025
Stāsti

Video no Indonēzijas aizkustinājis daudzu vietnes “TikTok” lietotāju sirdis. Rietumjavas provinces skolā skolēni pārsteidza savu klasesbiedru Fahrulu, kuram todien bija dzimšanas diena.

Reklāma
Reklāma
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
Lasīt citas ziņas

Bērni, uzzinājuši par svētkiem no klasē izvietotā plakāta, sagatavoja nelielu cienastu ar sveci, un, kad visi sāka dziedāt “Daudz laimes dzimšanas dienā”, Fahruls aizkustinājumā izplūda asarās.

Skolotāja, kura iemūžināja šo brīdi video, dalījās ar to sociālajos tīklos, un ieraksts ātri kļuva par sensāciju. Pēc tam interneta lietotāji saziedoja naudu, lai puisim uzdāvinātu īstu torti, našķus un jaunu skolas somu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Pirmo reizi kaut ko tādu redzu, vai tiešām visi sāk jukt prātā?” Cilvēki neizpratnē par rituālu ar beigtu dzīvnieku Skaistkalnes baznīcā
“Nu, tas jau ir par traku! Pusseptiņos no rīta, pat svētdienās! Kam lai sūdzas?” Atkal daudzviet uzdarbojas lapu pūtēji
Rīdzinieki beidzot priecīgi – jaunās pieturvietas šķietot labas. Bet kas vainas miskastei?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.