VIDEO. Patiesam priekam daudz nevajag: skolēni pārsteidz klasesbiedru dzimšanas dienā – viņš nespēj valdīt asaras 0
Video no Indonēzijas aizkustinājis daudzu vietnes “TikTok” lietotāju sirdis. Rietumjavas provinces skolā skolēni pārsteidza savu klasesbiedru Fahrulu, kuram todien bija dzimšanas diena.
Bērni, uzzinājuši par svētkiem no klasē izvietotā plakāta, sagatavoja nelielu cienastu ar sveci, un, kad visi sāka dziedāt “Daudz laimes dzimšanas dienā”, Fahruls aizkustinājumā izplūda asarās.
Skolotāja, kura iemūžināja šo brīdi video, dalījās ar to sociālajos tīklos, un ieraksts ātri kļuva par sensāciju. Pēc tam interneta lietotāji saziedoja naudu, lai puisim uzdāvinātu īstu torti, našķus un jaunu skolas somu.