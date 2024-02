“Mēs reti kad vispār kaut ko komentējam un atskaitāmies, bet – lai nu būtu!” tā savu pārliecības pilno runu pārliecinoši Krievijas TV Speciālizlaidumā uzsāka Kremļa propagandiste Margarita Simonjana. Pie viņas prātulām jau sen ir pierasts, bet tik spārnoti un augsti domu lidojumi nebija nu kādu laiku dzirdēti.

“Mēs [Krievija – red.] esam vienīgā valsts pasaulē, kas visā Amerikas Savienoto valstu vēsturē līdz pat mūsdienām, šim brīdim, kas pilnībā var iznīcināt, noslaucīt no zemes virsas ASV. Piemēram, – stundas laikā! Bet nav svarīgi, cik ilgā laikā, bet teorētiski mēs varam! Un citu tādu valstu vairs nav!” iekarsusi demagoģē propagandiste.

Kā vienīgo risinājumu viņa piedāvā, lai ASV ar šo faktu samierinās: “Ja viņi to nespēj un arī nespēs, tad – attiecīgi!”

Tiesa gan viņa laikam ir piemirsusi faktu, kā Krievija grasījās ieņemt Ukrainu trīs dienu laikā.

😂😂😂😂😂

"We are the only country in the entire history of the United States that can destroy USA in just about 1 hour", – Simonyan 🤡

P.S. Someone was supposed to capture Ukraine in 3 days 🤔 pic.twitter.com/4F6soWgnVV

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 4, 2024