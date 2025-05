VIDEO. “Šiem zēniem ir paveicies, ka viņi ir dzīvi…” Policisti veiksmīgi atbruņo divus bērnus, kuru rokās nonācis pielādēts ierocis Ieteikt







Kā divi mazi zēni tika pie ielādēta ieroča? Tas ir jautājums, kuru ASV sabiedrība uzdod kopš Bernalillo apgabala šerifa birojs publiskoja drona video no februāra. Tajā redzams, kā policisti veiksmīgi atbruņoja divus bērnus, kuru rokās bija nonācis pielādēts ierocis. Šis jautājums tagad ir kļuvis par interneta sensāciju.

Bernalillo apgabala šerifs Džons Alens uzskata, ka šiem zēniem ir paveicies, ka viņi ir dzīvi. Šī nav viņu pirmā, pat ne otrā reize, kad likumsargi ir saskārušies ar šo ģimeni. Alens stāsta, ka izsaukumi uz šo māju notikuši vairāk nekā 50 reizes — un, iespējams, pat daudz vairāk. Lietā iesaistīts arī Bērnu, jauniešu un ģimenes dienests, turklāt runa ir par vardarbību ģimenē un iespējamu bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, ziņo KOB4.

Lai arī nav zināms, kas tieši notika visos šajos izsaukumos, no pieejamajiem dokumentiem redzams, ka tikai nedēļu pirms februārī zēni tika atrasti ar ielādētu ieroci, tika reģistrēts smags incidents.

Tiesas dokumentos teikts, ka kāds vīrietis, kas dzīvo šajā mājā, pavērsa ieroci pret zēniem un kaimiņš dzirdēja viņu sakām, ka viņš viņus nogalināšot.

Gabriels Roibals ir notiesāts noziedznieks ar plašu kriminālo pagātni. Viņš nav šo zēnu tēvs, bet dokumentos minēts, ka viņš ir cita bērna tēvs, kurš dzīvo tajā pašā mājā.

Februārī zēni pastāstīja policijai, ka Roibals pavērsa ieroci pret viņiem un draudēja ar vardarbību. Viņi aprakstīja, ka ierocis bija sudrabaini melnā krāsā — tāds pats, kāds redzams drona video.

Pēc notikušā māte izsauca policiju un iesniedza ārkārtas aizsardzības pieprasījumu. Dokumentos teikts, ka Roibals pameta māju. Kad policija viņu notvēra, viņam ierocis nebija līdzi, un viņš apgalvoja, ka zina — viņam nav atļauts turēt ieroci. Viņš tika arestēts un šobrīd atrodas apcietinājumā, apsūdzēts vairākos noziegumos, kas saistīti ar šo incidentu.

Taču joprojām nav skaidrs — vai drona video redzamais ierocis ir Roibala ierocis? Un, ja ir, vai viņam par to tiks izvirzītas papildu apsūdzības? Šerifa birojs pagaidām to nekomentē, norādot, ka notiek aktīva izmeklēšana. Tomēr zināms, ka vairākas nedēļas pēc Roibala aresta, viņš tika apsūdzēts vēl vairākos noziegumos, tostarp par to, ka padarījis ieroci pieejamu nepilngadīgajam — pārkāpjot t.s. “Benija likumu”.

Šerifs Alens atklāj, ka viņa birojs vairākas reizes vērsušies Bērnu, jauniešu un ģimenes dienestā, taču zēni vienmēr atgriezušies tajā pašā mājā.

“Šie bērni nesaņem pienācīgu aprūpi. Vai es vainoju vecākus? Jā, es to daru. Šis ir sistēmas sabrukums. Šie bērni ir cietuši no vardarbības, redzējuši traumu un pat ieroča pavēršanu pret sevi. Mēs saprotam, kāpēc viņi uzvedas tā, kā uzvedas,” saka Alens.

Tikmēr vairāki likumdevēji ir sašutuši. Bernalillo apgabala senatore Nikola Tobiassena norāda, ka Alens atgriezies pie datiem un pārskaitījis — izsaukumu uz šo māju bijis pat 180 reižu. Šo skaitli vēl nav izdevies neatkarīgi apstiprināt.

“Ja mēs turpināsim ignorēt viņu kliedzienus pēc palīdzības — jo tieši tas tas ir —, mēs turpināsim veidot noziegumu ciklu mūsu štatā. Katru reizi, kad Bērnu, jauniešu un ģimenes dienests viņus atgriež tajā mājā, viņi bēg. Viņi nezina citu ceļu,” uzsver Tobiassena.