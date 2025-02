Ekrānšāviņi no video

Acīm neticams notikums norisinājies kādu vīriešu dzīvē. Adrians Simankass kopā ar savu tēvu Delu laivoja Bahija El Aguilā netālu no San Isidro bākas Magelāna šaurumā, kad vienā mirklī jaunāko vīrieti ar visu laivojamo rīku vienkārši norija valis. Tiesa gan, dažas sekundes vēlāk dzīvnieks izspļāva cilvēku neskartu.

Pēc dažām sekundēm ūdenī Adrianam izdevās sasniegt sava tēva laiviņu, viņam ātri tika sniegta palīdzība. Neskatoties uz bailēm, abi atgriezās krastā bez ievainojumiem.

“Es domāju, ka esmu miris,” Adrians sacīja ziņu aģentūrai Associated Press. “Es domāju, ka tas mani ir apēdis, ka tas mani aprijis.”

VIDEO. Īlona Maska dēls kļūst par interneta sensāciju – viņš lika Trampam aizvērt muti? Tā tas izskatās no malas

Viņš aprakstīja šo dažu sekunžu “vārjprātu” un paskaidroja, ka viņa patiesās bailes sākās tikai pēc izspļaušanas no vaļa mutes, baidoties, ka milzīgais dzīvnieks tagad nodarīs pāri arī viņa tēvam vai ka viņš ies bojā aukstajos ūdeņos.

Magelāna šaurums atrodas apmēram 1600 jūdzes uz dienvidiem no Santjago, Čīles galvaspilsētas, un tas ir nozīmīgs tūrisma objekts piedzīvojumu meklētājiem. Tā aukstie ūdeņi rada izaicinājumu jūrniekiem, peldētājiem un pētniekiem, kuri mēģina to šķērsot dažādos veidos.

Lai gan dienvidu puslodē šobrīd ir vasara, temperatūra reģionā joprojām ir zema, minimālajai temperatūrai nokrītot līdz 4 grādiem, un maksimālā reti pārsniedz 20 grādus.

Humpback whale swallows kayaker off Chile before releasing him. pic.twitter.com/UuUatMGUxN

— The Associated Press (@AP) February 13, 2025