VIDEO. “Tavi lidojumi paliks mūsu atmiņā kā izcilības, kaislības un ziedošanās simbols…” Polijas aviošova priekšvakarā traģiski gājis bojā F-16 pilots 0

LETA, LA.lv
16:30, 29. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

28. augustā, gatavojoties aviošovam Polijas centrālajā pilsētā Radomā, traģiski avarēja iznīcinātājs F-16, un bojā gāja tā pilots, majors Mačejs “Slab” Krakovians, paziņoja valdības preses pārstāvis.

“Traģēdija Radomā, gatavojoties aviošovam, avarēja iznīcinātājs F-16. Diemžēl pilots ir gājis bojā,” sacīja pārstāvis.

Polijas medijos publicētajos videomateriālos bija redzams, kā lidmašīna veic akrobātisku manevru, pirms tā nogāzās uz skrejceļa un uzliesmoja. Radoma atrodas aptuveni 100 kilometrus uz dienvidiem no Varšavas, un tieši tur šajā nedēļas nogalē bija paredzēts notikt aviošovam.

Majors Krakovians bija labi pazīstams pilots un “Tiger Demo Team” līderis. Neilgi pirms treniņa viņš savā lidojuma ekipējumā ievietoja pašportretu komandas “Facebook” lapā ar uzrakstu: “Tiekamies virs Radomas.” Krakovians nesen tika apbalvots ar prestižo “As the Crow Flies Trophy” balvu starptautiskajā aviācijas šovā “Royal International Air Tattoo 2025” Apvienotajā Karalistē.

35 gadus vecais Krakovians bija ne tikai demonstrācijas pilots, bet arī instruktors ar ilggadēju pieredzi. Polijas Bruņoto spēku Operatīvā vadība viņu raksturo kā izcilu profesionāli.

“Ardievas, Meistar. Tavi lidojumi paliks mūsu atmiņā kā izcilības, kaislības un ziedošanās simbols – tā pati, kas jau desmitgadēm nosaka Polijas aviācijas standartu,” teikts oficiālajā paziņojumā.

Polijas ziņu portāla Onet rīcībā esošā informācija liecina, ka traģēdijas iespējamais iemesls bija pārāk zems lidojums manevra veikšanas brīdī, kas neļāva pilotam atgūt kontroli pār lidmašīnu.

Pēc katastrofas tika pieņemts lēmums atcelt “Air Show Radom” pasākumu, kas bija paredzēts nedēļas nogalē.

Poļu mediji ziņo, ka katastrofā cietis arī Radomas lidostas skrejceļš. “Eksperti šobrīd vērtē bojājumus un nosaka, cik ilgs būs remonts,” paziņoja Polijas lidostu pārvaldes valdes loceklis.

Kā informēja Varšavas prokuratūras pārstāvis, notikuma vietā atrasta arī iznīcinātāja melnā kaste, kas palīdzēs noskaidrot precīzus negadījuma apstākļus.

