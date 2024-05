Tēvs, kurš apsūdzēts sava dēla slepkavībā, esot piespiedis sešgadīgo puisēnu skriet uz skrejceliņa, jo uzskatījis viņu par “pārāk resnu”. 31 gadu vecais Kristofers Gregors ir apsūdzēts sava dēla Korija Mikiolo slepkavībā; zēns pirms nāves guva letālus ievainojumus, tostarp sirds traumu, raksta NyPost.

Video, kas tika demonstrēta Augstākajā tiesā Oušensitijā, Ņūdžersijā, redzams, kā Gregors piespiež Koriju skriet pa trenažieri sporta zālē. Ierakstā redzams, kā Korijs skrien pa skrejceliņu un nokrīt atmuguriski.

Redzams, ka tētis paņem zēnu un noliek atpakaļ uz skrejceliņa, kas turpina darboties. Viņa dēls krīt vairākas reizes, bet katru reizi tiek piespiests turpināt skriet. Vienubrīd tēvs pat iekoda galvā bērnam, mēģinot viņu piespiest turpināt skriešanu.

Zēns tika steidzami nogādāts slimnīcā nākamajā dienā pēc tam, kad viņš pamodās ar sliktu dūšu, elpas trūkumu, neskaidru runāšanu un nespēju paiet.

Korijs cieta no “hroniskas vardarbības”, tostarp uz viņa manītas sitienu pēdas pa krūtīm un vēderu, konstatēta kreisās puses plaušas kontūzija, kā arī iekšēji plīsumi un aknu sasitums.

Gregors tika arestēts 2021. gada jūlijā saistībā ar apsūdzībām par nevērību pret bērnu pēc tam, kad izmeklētāji ieraudzīja kadrus no fitnesa centra.

Zēna tēvs šobrīd atrodas cietumā.

