Bieži ciešat no migrēnas? Vienkāršs veids, kā tikt galā ar galvassāpēm bez tabletēm 0
Migrēna nav vienkārši stipras galvassāpes, tā ir neiroloģisks traucējums, kas spēj izjaukt teju visus dienas plānus. Raksturīgākie migrēnas simptomi ir intensīvas galvassāpes, slikta dūša, jutīgums pret gaismu un skaņām, un tie ir pazīstami miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Lai gan medikamenti bieži vien spēj lieliski tikt galā ar migrēnas izraisītām galvassāpēm, pastāv arī vienkāršs triks, kuru varat veikt mājas apstākļos, lai efektīvi cīnītos ar izraisītajiem simptomiem.
Karstā ūdens vanna kājām
Sākotnēji viss slēpjas asinsrites pārvirzīšanā. Kad kājas tiek iegremdētas karstā ūdenī, asinsvadi kājās paplašinās, liekot asinīm plūst uz apakšējām ekstremitātēm. Migrēnas laikā asinsvadi galvā bieži vien ir paplašināti un spiež uz nervu galiem, izraisot sāpes. Pārvietojot daļu asins plūsmas prom no galvas, spiediens samazinās, un sāpes kļūst vieglāk pārciešamas.
Papildus tam siltums sūta nervu sistēmai relaksācijas signālu, palīdzot mazināt kopējo spriedzi ķermenī. Kopā šie faktori palīdz samazināt sāpju intensitāti.
Vēl lielākam efektam uz pieres vai kakla ieteicams uzlikt aukstu kompresi. Karstuma un aukstuma kombinācija dažādās ķermeņa vietās pastiprina efektu.
Eksperti uzsver, ka nedrīkst aizmirst arī par vienkāršajām ikdienas darbībām, kas palīdz mazināt migrēnu. Īpaši svarīgs ir ūdens patēriņš, jo dehidratācija ir viens no biežākajiem migrēnas galvassāpju izraisītājiem. Tāpat nevar arī aizmirst par atpūtu. Migrēnas uzliesmojuma laikā, ieteicams atpūsties klusā, tumšā telpā. Ja migrēnas lēkmes kļūst pārāk biežas vai ļoti intensīvas, nepieciešams vērsties pie ārsta, lai noteiktu to cēloni un saņemtu atbilstošu ārstēšanu.
Lai samazinātu migrēnas lēkmju biežumu, ieteicams izvairīties no pārkaršanas, īpaši vasaras periodā, un pārmērīgas fiziskās slodzes. Regulāra ūdens uzņemšana, atpūta un stresa mazināšana palīdz mazināt migrēnas izraisītos simptomus.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.