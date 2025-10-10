VIDEO. Vēstnieks izlaiž vēl vienu dziesmu, šoreiz kopā ar JULIANNU 0
Vēstnieka un Juliannas dziesma “Tu Pievelc” atgādina par mīlestību, kas ir tik stipra, ka tā nezūd, pat ejot cauri pasaules krīzei.
Šī dziesma un arī nesen izdotā “Sapņu Ķērājs” ieskicē arī nākamo Vēstnieka muzikālo trajektoriju.
“Mani ar maniem domu biedriem, kā arī Juliannu Tīrumu, varēsiet dzirdēt koncertā, kas notiks 18. oktobrī K. K. Fon Stricka Villā. Tas būs ļoti īpašs koncerts, kam arī šobrīd ar grupu gatavojam speciālu šovu,” stāsta dziesmu un idejas autors Rūdolfs Macats.