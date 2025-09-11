Vēstnieks izlaiž jaunu dziesmu un aicina uz koncertu 0
Mūziķis Vēstnieks jeb patiesajā vārdā Rūdolfs Macats klajā nāk ar jaunu dziesmu “Sapņu Ķērājs”, kā arī izdod šīs dziesmas videoklipu, kas tapis sadarbībā ar režisoru Tomu Mustu.
“Dziesma “Sapņu Ķērājs” ir atgādinājums par drosmi un ticību augstākiem spēkiem. Dziesmas video klips ir kā sapnis, kur galvenais varonis atver portālu,” stāsta Rūdolfs.
Un Rūdolfs aicina uz savas grupas “Vēstnieks” koncertu!
18. oktobrī leģendārajā “K.K. Fon Stricka Villā”, kur atskaņos gan jaunākās dziesmas, gan arī dziesmas no albuma “FM Nostalģija”, kas tika nominēts “Zelta Mikrofons 2024” kā labākais pop mūzikas albums.
