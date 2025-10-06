Oktobra beigās kinopilsētā “Cinevilla” atdzims sapņi – “Danger Fest 2025” atver durvis uz “Aizmirsto sapņu pilsētu” 0
No 24. oktobra līdz 1. novembrim kinopilsētā “Cinevilla” jau trešo gadu notiks “Danger Fest 2025” – unikāls pieredzes festivāls, kas šogad aicina gan bērnus, gan pieaugušos doties aizraujošā ceļojumā uz “Aizmirsto sapņu pilsētu”. Tā būs vieta, kur sapņi un viss neiespējamais kļūs par īstenību. Katru vakaru no plkst. 18.00 līdz 23.00 katrs varēs izjust maģiju un piedzīvot brīnumus, kas notiek tikai vienreiz gadā deviņu dienu garumā.
Šogad kinopilsēta “Cinevilla” pārvērtīsies par brīnumainu pieredzi “Aizmirsto sapņu pilsētā”, kurā apstājas laiks gan maziem, gan lieliem, sapņi saplūst ar īstenību un maģijai vairs nav robežu. Plašāk stāsta pasākuma organizatore Anete Vanceviča: “Šogad festivāls nebūs “ķirbīšu svētku” noskaņās, kā tas bija festivāla pirmsākumos, kad aizsākām šo tradīciju un likām pamatus tam, kas šodien ir kļuvis par “Danger Fest 2025” festivālu. Gadu gaitā pasākums ir audzis un attīstījies, iegūstot jaunu elpu un daudz dziļāku ideju. Katru gadu attīstām kādu jaunu tēmu, šogad festivāls ir veltīts aizmirstajiem sapņiem, kas bērnībā dzīvoja mūsu iztēlē, bet laika gaitā pazuda ikdienas steigā. Pilsēta pārvērtīsies par īstu sapņu valstību, par kādu reiz lasījām bērnībā pasaku grāmatās vai tagad lasām saviem bērniem pirms miega. Tāpēc īpaši aicinu šo pasākumu apmeklēt ģimenes ar bērniem līdz pl. 21.00, jo mēs būsim radījuši neiedomājami skaistu pasaku pasauli, kuru ikviens varēs patiesi izdzīvot.”
“Aizmirsto sapņu pilsētas” ielās būs sastopami burvji, mīmi un iluzionisti, kuriem piemīt dažādas superspējas un kuri ļaus piedzīvot neiespējamo. Kā arī būs klauni un akrobāti, kuri pārsteigs ar negaidītām performancēm. Pilsētā mitināsies arī gumijcilvēki un performeri ar neparastām ķermeņa spējām, kuri pārvērtīsies par sapņu tēliem un liks noticēt maģijai gan lieliem, gan maziem. Maģiski tēli un pārsteigumi parādīsies ik uz soļa, pilsētai elpojot kopā ar apmeklētājiem, bet īpašu noskaņu radīs lāzeršovi un gaismas spēles pilsētas ielās. Uz lielās skatuves katrā apaļā stundā norisināsies priekšnesumi un dejas. Iluzionisti, akrobāti un burvju māksla saplūdīs vienotā maģiskā pieredzē. Pēc priekšnesumiem tēli dosies pilsētas ielās, kur ar tiem būs iespēja aprunāties un nofotografēties.
Pirmās vakara stundas no pl. 18.00 līdz 21.00 būs īpaši piemērotas ģimenēm ar bērniem. Šajā laikā pilsēta būs gaiša, draudzīga un pilna pasaku tēlu, kas labprāt sarunājas, fotografējas un rotaļājas ar apmeklētājiem. Mazie viesi varēs droši izzināt pilsētas noslēpumus, satikt savus mīļākos varoņus un sajust īstu maģijas pasauli.
Sākot no pl. 21.00 līdz 23.00 būs noslēpumainā nakts pieredze – pilsētas noskaņa mainīsies, gaisā iemirdzēsies noslēpumainība, tēli kļūs neparedzamāki un parādīsies visnegaidītākajās vietās, radot intrigu ar vieglu šausmu pieskārienu. Šis laiks domāts tiem, kuri vēlas izjust mistisko festivāla pusi un ļauties piedzīvojumam ar adrenalīna garšu.
Šī gada jaunums. Pirmo reizi ir iespēja rezervēt īpašu personalizētu pieredzi grupām, sākot no 18 cilvēkiem. Visiem, kuri vēlas izbaudīt privātu un pielāgotu pasākumu, aicinām sazināties pa tālruni +371 29366654 vai rakstīt uz e-pastu [email protected].
Kinopilsēta “Cinevilla” atrodas 15 km no Tukuma, Slampes pagasta Praviņās. Iebraucot kinopilsētā, automašīnām tiks nodrošināti divi lieli stāvlaukumi un organizēta satiksme. Apmeklētājiem jau pirmajā solī būs iespēja ienirst teritorijā, kas elpo, kustas un maģiski pārveidojas, ļaujot sapņiem kļūt par realitāti.
Ieejas biļešu cena pieaugušajiem ir 15 eiro, bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem – 10 eiro, bērniem no 3 līdz 5 gadiem – 5 eiro, bet pensionāriem, uzrādot apliecību, – 10 eiro. Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Biļetes pieejamas pasākuma norises vietā.
Pasākuma laikā būs pieejami silti un auksti dzērieni, kā arī darbosies kafejnīca.
Festivālu “Danger Fest 2025” jau trešo organizē “Cinevilla Event”. Šogad ir iespēja izjust filmu pasaules intrigu, maģiju un piedzīvot žanru, kurā satiekas interesantais, neiespējamais un reizēm biedējošais. Nāc un izdzīvo savu labāko sapni! Plašāka informācija pieejama mājaslapā www.dangerfest.lv vai rakstot uz e-pastu [email protected].