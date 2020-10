Māris Lāpāns: “Manas trīs izdotās grāmatas ir mans apzinātais pēdojums no brīžiem, kad galvā bija ienākušas kārtējās pārdomas par dzīvi.” Foto: Mārtiņš Lāpāns

“Viegli pieskarties pasaulei vēlos.” Mārā Lāpāna dzeja Ieteikt





Inga Kaļva-Miņina, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

MĀRIS LĀPĀNS ir kultūras darbinieks, mūziķis, literāts un producents, kurš savu radošo enerģiju pārvērš dzejā un mūzikā, izkausē teātra mākslā un pasākumu veidošanā.

Viņš ir dzimis 1969. gada 29. jūnijā Balvos. 1987. gadā absolvējis Balvu vidusskolu, 1989. gadā – Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumu, kur ieguvis masu pasākumu organizatora diplomu. No 1990. līdz 1999. gadam strādājis Balvu kultūras namā, no 2000. gada SIA “Diogens Audio” – par pasākumu producentu, bet vēlāk pārdevēju konsultantu mūzikas instrumentu, skaņu un gaismu aparatūras tirdzniecības jomā. No 2009. gada ir Balvu novada Kubulu kultūras nama skaņu un gaismu operators.

Kad jautāju, vai atceras, kad sācis rakstīt dzejoļus, Māris stāsta: “Vidusskolas laikā nerakstīju. Kad sāku mācīties Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumā, tad radās pirmie impulsi. Dzīvoju kopmītnēs, apkārt daudz radošu cilvēku – režisori, mūziķi, mākslinieki, tāds kokteilis, kur radošā dzīve dzirkstīja uz visām pusēm.”

Lai arī autors izdevis jau trīs dzejas grāmatas – “Garām sev” (1998), “Es saslimu ar Tevi” (2009) un “Viegli pieskarties pasaulei vēlos” (2020) –, sevi par dzejnieku tomēr nevēlas saukt, jo rakstīšana viņam ir vaļasprieks. Gluži tāpat arī nevēlas uz sevi attiecināt komponista vārdu, lai arī ir mūzikas autors daudzām dziesmām. “Man dzejas rakstīšana ir hobijs.

Arī runājot par komponēšanu – es nekomponēju, bet laiku pa laikam ienāk prātā melodijas un teksti. Labs vārds ir dziesminieks,” saka Māris, kura trešajā grāmatā nodrukāti ne tikai viņa dzejoļi, bet arī dziesmu teksti ar notīm. Dzejas krājuma “Viegli pieskarties pasaulei vēlos” māksliniece ir Elita Teilāne, kura ilustrējusi arī iepriekšējās divas Māra grāmatas.

M. Lāpāns arī pats dzied un spēlē mūzikas instrumentus, kā arī ir darbojies dažādās mūzikas grupās.

– Šis ir jūsu trešais dzejas krājums, ko pats saucat par trešo pēdojumu. Kādēļ šāds apzīmējums?

M. Lāpāns: – Grāmatām parasti ir priekšvārds vai pēcvārds. Tajā brīdī, kad nebija vēl nekādu ideju par to, ko tajā rakstīt, zemapziņa jau sāka urķēt ar irbulīti. Tomēr ideju vēl nebija, un tukšus vārdus jau arī negribas rakstīt. Augustā sēņoju mežā, paskatījos apkārt, un man notika kārtējais klikšķis. Skatos – apkārt sēņu nav, bet viss nopēdots. Un tad sapratu – nezinu, kas tie par cilvēkiem te bijuši, bet viņi ir atstājuši savas pēdas. Un es, šos cilvēkus pat nepazīstot, nojaušu par viņu eksistenci. Tas nozīmē, ka, lai kur mēs ejam, kaut kas aiz mums paliek – neapzināti vai apzināti. Pēdojums ir katra cilvēka atstātā unikālā individuālā liecība par sevi.

– Kādas pārdomas raisās, atceroties grāmatas prezentācijas svētkus?

– Mūsdienās Dzejas dienu vārds ir kļuvis citādāks, tā nozīme ir daļēji devalvējusies, salīdzinot ar agrākiem laikiem, bet, no otras puses – neviens Dzejas dienas vēl nav atcēlis, tās vienmēr tiek rīkotas rudens pusē. Arī mana grāmatas prezentācija bija labs Dzejas dienu papildinājums. Man nebija svarīgi, lai atnāk daudz skolēnu, kurus varbūt grāmatas prezentācija nemaz neinteresē un kuri radītu tikai troksni. Atnāca tie, kam tas ir interesanti. Jau sen esmu pieradis, ka šāda veida pasākumi nepulcē skatītāju masas. Bet bija pats svarīgākais – atmosfēra, radoša gaisotne.

“Kultūrzīmju” lasītājiem piedāvājam ielūkoties Māra Lāpāna jaunākajā, oktobrī klajā nākušajā dzejas krājumā “Viegli pieskarties pasaulei vēlos”

Viegli viegli pieskarties

Pasaulei vēlos

Tās dziļākās stīgas

Ir vieglas

Ja mīlēsi tās

Bez viltus naida un varas

Tas ko visi runā

Patiesībā daudzi to nezin

Runas un vārdi

Sen aptaukojuši

Stīgas

Atliek tik cerēt

Uz savu sirdsbalsi

Viņa pasaules

Galā

***

Vēl pacelties spārnos ir laiks

Un iestādīt vēl vienu ozola zīli

Vectēva dārzā

Lai stipri ir spārni kā ozola saknes

Tavā bezgalīgā lidojumā

Vēl piecelties kājās ir laiks

Un iestādīt vēl vienu kastani

Vecāsmātes puķu dobē

Lai putniem ir ligzdas kur vīt

Un redzēt pavasari ziedam

Vēl apstāties savā neprātā ir laiks

Un iestādīt mīlestību

Savā sirds dārzā

Lai vilnis jūrā uz horizontu pagriežas

Un izskalo zvaigzni

Tavā krastā

***

Nekad nemeklē patiesos vārdus

Ja sirds tos nesaka priekšā

Tukšu skaņu meistars kļūsi

Tāpat gaiss piepildīts

Ar izkūpējušu solījumu dvingu

Esi līdzās savai sirdij

Kas meklē tajā pasauli

Bez naida

Lai savā starpā vārnas plūcas

Tu taču vari gudrāks būt

***

Šo dienu

Par sarkanu kalendārā

Pasludināt vajag

Šo prieku un gaviles

Pat avīzes un internets

Nespēj pilnībā aprakstīt

Tik liela ir tautas laime

Tik nozīmīgs notikums

Vēl nav bijis

Zooloģiskajam dārzam

Izmirušas sugas iemītnieks atrasts

Šis jaunieguvums nav novērtējams

Tas pavērs mūsu durvis

Visas pasaules tūristiem un valsts laimei

Un kādi būs zoodārza ienākumi

Kad garā rindā tiks pirktas biļetes

Lai apmeklētu krātiņu ar uzrakstu

“Antiņš”

***

Saspiedīsimies ciešāk

Tie

Kas mēs vēl esam

Kopā jautrāk

Arī drošāk

Ja nē

Vismaz būs ar ko

Parunāties

Televīzijas šovu

Jautrajā gaisotnē…

Liekas reizēm salst

Ne jau uz Sibīriju

Visus varēja pārvietot

Neaizbrauks visi arī uz Īriju

Lai gan

Arvien kāds kaimiņš

Uz ielas mazāk sveicina

Saspiedīsimies ciešāk

Tie

Kas vēl esam

Kopā jautrāk

***

Ar vismazāko reklāmas kampaņas budžetu

Nemanāmi patiesas vērtības

Cauri laikam vijas

Noslēptas zem panku vai hipiju

Bitņiku vai hipsteru frizūras

Neko nesakot

It kā nejauši uzrodas

Brīdī kad liekas

Viss ir mēsls

Bet mēslotā zemē

Skaistas puķes

Aug

***

Laiks ir viens

Pulksteņu miljardi

Visi kopā

Nevar saskaitīt

Vienu

***

Eju gar skatlogu

Redzu nekur

Vairs nav cenu

Ir tikai atlaides

Pat pirkt neko negribas

Kas tur īpašs

Dabūt preci ar atlaidi

Kas pieejama visiem

Klausos lasītas ziņas

Apkārt vārdu tik daudz

Pēc brīža vēl vairāk

Līdz aizmirstas

Ka esmu dzimis cilvēks

Jo liekas kļūstu pīle

Kurai runas

Garām tek

Nesamērcējot

Spalvas