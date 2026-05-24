Vienīgais, kurš joprojām tic “Orešņikam”, ir Putins. Lūk, ko tas nozīmē visiem pārējiem 27
Raķetes “Orešņik” trieciens bez kodolgalviņas pa Kijivas apgabalu veikts bez jebkādas militāras jēgas, uzskata Maikls Naki.
“Es nezinu, vai trešo reizi ir jāatkārto, ka “Orešņik” nekodolieroča izpildījumā ir absolūti bezjēdzīgs mēsls. Un vienīgais, kurš tic, ka tas nodara kādu lielāku kaitējumu nekā jebkura cita raķete, ir Vladimirs Putins,” savā blogā raksta Krievijas apskatnieks un žurnālists Maikls Naki, vēsta Dialog.UA.
“Pat Z aprindās vairs netic “Orešņikam” kā triecienam, kas esot “pielīdzināms kodoluzbrukumam”. Un, iespējams, atsevišķi jāpasaka, ka “Orešņik” tāds nav tāpēc, ka tas būtu mēsls, bet gan tāpēc, ka tas nav paredzēts šādam lietojumam. Tas ir vajadzīgs, lai ar kodollādiņiem pārvarētu pretraķešu aizsardzību. Tāpēc tas ir arī ļoti neprecīzs — kodoltrieciena gadījumā dažu kilometru novirze būtībā neko nemaina.
Tas viss nepadara Kijivas apšaudi un jebkuru citu Ukrainas apšaudi mazāk briesmīgu noziegumu. Un izlikties, ka Putina centieni iebiedēt ukraiņus ar no militārā viedokļa bezjēdzīgām apšaudēm ir kaut kādas muļķības, arī būtu aplami.
Protams, no militārā viedokļa tās ir muļķības, jo šādi triecieni tikai iztukšo Krievijas uzkrātos ieroču krājumus, kurus Maskava varētu izmantot nopietniem triecieniem pa Ukrainas loģistiku, militāro infrastruktūru un citiem mērķiem. Tā vietā tie tiek izmantoti masveida triecienu bildei pa miermīlīgām pilsētām, lai Putinam kļūtu siltāk ap sirdi.
Taču tie joprojām ir briesmīgi triecieni cilvēkiem — tie laupa dzīvības, iznīcina tirdzniecības centrus, liek cilvēkiem negulēt un domāt par iespējamu nāvi. Katrs šāds trieciens pagarina karu un milzīga cilvēku skaita ciešanas, lai gan Zelenskis jau sen piedāvā gan pilnīgu kara apturēšanu, gan vismaz savstarpēju gaisa triecienu pārtraukšanu.
Taču Putinam ļoti gribas sist pa ukraiņiem. Viņu pat neuztrauc Ukrainas atbildes trieciens, kas tagad tuvākajās dienās būs neizbēgams. Viņam ir vienalga par pierobežas iedzīvotājiem, kuri paliks bez elektrības un ūdens.
Jebkurš saprātīgs cilvēks abās frontes pusēs ienīst Putinu, kurš ir gan galvenais šī kara iemesls, gan gandrīz vienīgais iemesls, kāpēc tas nebeidzas. Pat Krievijas pusē jau visi, arī kara korespondenti un propagandisti, runā par to, ka karā ir strupceļš un tas ir jāaptur.
Taču Kremļa nelietim ar to joprojām ir par maz — viņš grib, lai pēc iespējas vairāk cilvēku iet bojā abās pusēs. Savukārt Krievijas okupanti un noziedznieki pagaidām ir pārāk nobijušies un bez gribas, lai pārstātu pildīt noziedzīgas pavēles.”