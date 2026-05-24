Sji Dzjiņpins sapratis, ka Krievija zaudē karu Ukrainā
CNN raksta, ka Krievija sāk zaudēt Ukrainā. To esot pamanījis arī Sji Dzjiņpins, un tagad tas būtu jāsaprot arī Trampam.
Amerikāņu televīzijas kanāls CNN raksta, ka Krievija sāk zaudēt karu Ukrainā, un to jau pamanījis pat Sji Dzjiņpins. Pēc izdevuma ziņām, sarunās ar Donaldu Trampu Pekinā Ķīnas līderis esot sacījis, ka Vladimirs Putins kādu dienu varētu nožēlot iebrukumu Ukrainā.
Par šo Sji izteikumu ziņoja arī “Financial Times”, lai gan Ķīna un Krievija publiski to nav apstiprinājušas.
CNN galvenā tēze ir šāda: situācija frontē vairs neapstiprina Kremļa pārliecību par neizbēgamu uzvaru. Putins bija rēķinājies, ka 2026. gads kļūs par Krievijas izrāviena gadu, pateicoties skaitliskajam pārsvaram un dzīvajam spēkam. Tas nav noticis.
Sji tas esot svarīgs mācību piemērs ne tikai par Krieviju un Ukrainu, bet arī par Taivānu. Ukraina parāda, ka pretinieka straujš politisks sabrukums nav garantēts, ja sabiedrība un armija ir gatavas pretoties.
Izdevums uzskata, ka Trampam būtu jāpārskata sava pieeja. Iepriekš viņa diplomātija balstījusies pieņēmumā, ka Ukrainai kā vājākajai pusei ir jāpiekāpjas, pretējā gadījumā tā zaudēs kaujas laukā. Tagad šis pieņēmums, pēc CNN vērtējuma, vairs nav pareizs.
Šogad tieši Ukraina, nevis Krievija, esot guvusi tīrus teritoriālus ieguvumus. Krievijas armija cieš milzīgus zaudējumus, bet tās ofensīva nedod rezultātu, kas atbilstu Maskavas politiskajiem mērķiem.
CNN norāda, ka Ukraina vairs neizskatās tikai pēc valsts, kas aizstāvas un cenšas izdzīvot. Tā kļuvusi par militāru inovāciju ieviesēju — masveidā ražo un izmanto autonomās sistēmas, mainot kara raksturu.
Materiālā uzsvērts, ka ASV labākā iespēja izbeigt karu ir nevis spiest Ukrainu piekāpties, bet gan izmantot Krievijas pieaugošo ievainojamību. Atbalstam Ukrainai un NATO stiprināšanai jāparāda Putinam, ka atgūt pozīcijas neizdosies, bet Sji — ka agresija pret Taivānu izraisītu koordinētu atbildi.