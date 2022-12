Publicitātes foto

Vilciens ir izkustējies – iekļaujoša tehnoloģiju nozare kļūst par normu







Publiskajā telpā arvien vairāk dzirdams par nepieciešamību radīt iekļaujošu darba vidi, kurā jebkurš cilvēks var būt noderīgs un sadzirdēts, un arvien vairāk uzņēmumu atsaucas šim aicinājumam, nodrošinot iespēju strādāt un pelnīt cilvēkiem no dažādām sociālajām grupām, tai skaitā nodrošinot vienlīdzīgas iespējas sievietēm.

Arī Huawei ir viens no flagmaņiem, kas sniedzis savu ieguldījumu iekļaujošākas tehnoloģiju nozares veicināšanā, izstrādājot ceļvedi par vienlīdzības jēdziena praktizēšanu darbavietā.

Savukārt biedrības Riga TechGirls pārstāve Laima Bauere uzsver, ka arī Latvijā vērojams progress attiecībā uz iekļaujošu darba vidi tehnoloģiju nozarē un IT nozari pie mums kā savu profesiju izvēlas arvien vairāk sieviešu. Turklāt līdzšinējiem dzimumu stereotipiem nav objektīvu pamatojumu.

Virzība uz iekļaušanu – gluži kā vilciena iekustināšana

Biedrības Riga TechGirls pāstāve, komunikācijas vadītāja Laima Bauere norāda, ka, runājot par sieviešu iekļaušanu tehnoloģiju nozarē, Latvijai, gluži kā visai pārējai pasaulei, vēl ir vieta izaugsmei, jo aizvien sievietes procentuāli pārstāv tikai aptuveni piekto daļu darbinieku IT lauciņā. Taču, kā uzsver eksperte, ir vērojams progress. “Arvien vairāk uzņēmumu piedomā pie tā, lai iespējas tiktu dotas visiem, nevadoties pēc stereotipiem, kas iesakņojušies sabiedrībā. Izmainīt darba kultūru nav viegls uzdevums, un par katras sabiedrības grupas iekļaušanu ir jācīnās, bet to var salīdzināt ar preču vilcieniem – kamēr tie iekustas, paiet diezgan ilgs laiks. Sākumā tas ir grūti un skaļi, taču, kad tas ieskrienas, viss notiek, un smagums pazūd. Latvijā šis iekļaušanas vilciens jau kādu brīdi ir kustības sākuma fāzē, tādēļ jāturpina pie šīs problēmas strādāt, un, cerams, redzēsim arvien vairāk rezultātu,” secina Bauere.

Šobrīd Latvijā notiek pārkvalificēšanās uz tehnoloģiju industriju, jo šī brīža darba tirgū vērojams liels disbalanss dzimumu sadalījumā, taču, kā uzsver Bauere, iedrošināšanas pasākumi ir vajadzīgi jau no agras bērnības, lai nevienlīdzību novērstu jau problēmas saknē. “Mums kā sabiedrībai ir jāsāk pievērst uzmanību tam, kā mēs attiecamies pret jaunākajām paaudzēm, un jāspēj atpazīt situācijas, kurās, bieži vien nemaz to nemanot, mēs stereotipizējam meitenes un jaunas sievietes kā to sabiedrības daļu, kam tehnoloģijas nav pa spēkam. Pētījumi visā pasaulē jau sen ir pierādījuši, ka šādiem uzskatiem nav objektīva pamatojuma, vien tas, ka tehnoloģiju sfēra, tāpat kā daudzas citas, vēsturiski ir bijušas vīriešu dominētas,” pauž L. Bauere.

Huawei ir viens no uzņēmumiem, kas aktīvi pievērsies iekļaujošākas nozares radīšanai, sniedzot vienlīdzīgas iespējas visiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimuma vai citiem sabiedrību raksturojošiem faktoriem. Arī Riga TechGirls pārstāve uzskata, ka šāds solis nozīmē izaugsmi un pozitīvas pārmaiņas: “Mēs, Riga TechGirls, ļoti priecājamies par katru uzņēmumu, kas iekļauj līdztiesības jautājumus savu darāmo darbu sarakstā. Uzlabojot darba iespējas sievietēm un citām vēsturiski diskriminētām sabiedrības grupām, mēs varam tikai iegūt. Tiesības uz labu dzīvi nav kūka, kuras gabaliņu visiem nepietiks, – ja sievietēm darba tirgū ies labāk, tad labāk ies visai valstij.”

Vienlīdzība tehnoloģiju nozarē – ne tikai “uz papīra”

Tehnoloģiju uzņēmumu loma nevienlīdzības mazināšanā ir ļoti liela, jo tieši šajā nozarē dominē vīrieši. Aktīva darbība, veidojot iekļaujošāku vidi, noteikti ir viena no tehnoloģiju nozares aktuālākajām tendencēm. Taču svarīgi, lai par vienlīdzību tiktu ne tikai runāts, bet arī darīts viss, lai to veicinātu. Huawei savā pirmajā ceļvedī (no angļu val. – White paper) par pieeju vienlīdzīgām iespējām aicināja IKT nozares dalībniekus radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem cilvēkiem, ne tikai savu uzņēmumu darbiniekiem. Šis ceļvedis ir daļa no Huawei uzsāktās kampaņas, kuras mērķis ir uzlabot digitālo pratību un piekļuvi digitālajām prasmēm sievietēm visā pasaulē.

Tāpat jāatzīmē, ka uzņēmums ir veicis konkrētus un izmērāmus pasākumus, lai palielinātu darbaspēka daudzveidību un sabiedrības marginalizēto grupu iekšējo pārstāvniecību. Nereti nozīmīgi, taustāmi rezultāti no šādām programmām tiek sasniegti pārāk lēni, tāpēc svarīgi ir ieguldīt resursus un rīkoties, lai sniegtu pievienoto vērtību tehnoloģiju jomai kopumā. Ne tikai izmantojot IKT kā instrumentu, lai savienotu pasauli, bet arī organizējot Tech for Her un European Leadership Academy apmācības, kuru ietvaros jomas profesionāļi dalās savā pieredzē ar topošājām tehnoloģiju nozares līderēm, Huawei cer, ka ikvienam tiks nodrošināts savs ceļš un vienlīdzīgas iespējas īstenot savus sapņus.

“Vienlīdzībai ir jābūt vienai no tehnoloģiju uzņēmumu galvenajām prioritātēm, ne tikai tukšam vārdam. Realizējot dažādas iniciatīvas, izgaismojot nevienlīdzības problēmu un saprotot, cik nepamatots ir uzskats, ka sievietes ir mazāk spējīgas tehnoloģiju nozarē, mēs varam mērķtiecīgi pietuvoties vienlīdzībai. Kā pasākumā Women in Tech Carnival sacīja Nobela prēmijas laureāte Ada Jonāte (Ada Yonath): “Zinātnē, tāpat kā daudzās citās jomās, dzimumam nav nozīmes”,” komentē Huawei Technologies Latvia komunikācijas vadītāja Inese Šuļžanoka.

Spiediet šeit, lai lejupielādētu Huawei ceļvedi.

Spiediet šeit, lai apskatītu Tech by her intervijas.