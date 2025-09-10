Eksplozija Itālijas degvielas uzpildes stacijā. Ilustratīvs attēls.
Foto: SCANPIX/EPA/LETA

Viļņu satricina spēcīgas eksplozijas, apkārtnes iedzīvotājus brīdina nedoties ārpus mājām 0

20:20, 10. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ārvalstu mediji ziņo par eksplozijām un ugunsgrēku galvaspilsētā kaimiņos – Viļņā.

Spēcīgas eksplozijas dzirdētas Lietuvas galvaspilsētas priekšpilsētās trešdienas rītā pēc tam, kad ugunsgrēks izcēlies vairākos cisternu vagonos, kas bija piekrauti ar sašķidrinātu gāzi, informēja varasiestādes.

Viens cilvēks guva traumas, ziņo ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Viļņas virzienā bija redzami dūmu stabi, un apkārtnes iedzīvotājiem tika brīdināts palikt iekštelpās, un turēt logus aizvērtus.

Iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs žurnālistiem sacīja, ka sākotnējā informācija liecina, ka “ugunsgrēku visdrīzāk izraisījusi darba drošības noteikumu pārkāpšana, taču tiek izmeklētas visas iespējamās versijas.”

Ugunsgrēku piedzīvojušie vagoni pieder Polijas uzņēmumam “Orlen”, informēja policija.

Cisternas pārvadāja sašķidrināto naftas gāzi no “Orlen” Lietuvas vienības rūpnīcas uz “Baltoji Vokē LPG” termināli Viļņā, teikts uzņēmuma e-pasta paziņojumā. Tajās izcēlās ugunsgrēks, kam sekoja eksplozija.

Termināls nepieder “Orlen” Lietuvas vienībai, un loģistikas operāciju veica ārpakalpojumu sniedzējs, tāpēc uzņēmums sadarbojas ar varasiestādēm, lai noskaidrotu ugunsgrēka iemeslu, teikts paziņojumā.

“Pašlaik nav iemesla uzskatīt, ka tas ir noticis tīšu darbību rezultātā,” piebilda uzņēmums.

