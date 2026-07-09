“Nav ļaunu nodomu, tikai nepadomāja – ieberzās!” Improvizators Kozlovskis spriež par plaši zināmo hakeru ķērāju 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:23, 9. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Cilvēki, kuri aktīvi izglīto sabiedrību par krāpniecības riskiem internetā, nereti paši nonāk situācijās, kurās tiek vērtēta viņu rīcība un nodomi. TV24 raidījumā “Preses klubs” improvizators un šova “Četru brāļi” dalībnieks Juris Kozlovskis uzsvēra, ka šādu cilvēku darbībās primāri jāredz labie nolūki.

90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties
“Šo nevar neizstāstīt!” Sieviete pasūta auskarus no “Temu” un netic savām acīm
Mājas
Gandrīz katra mobilā tālruņa kamerā ir iebūvēts ērču meklētājs. Lūk, kā tas darbojas! 3
Lasīt citas ziņas

Viņš norādīja, ka konkrētā influencera, Elvisa Strazdiņa, darbs internetā ir bijis daudziem cilvēkiem noderīgs, palīdzot izvairīties no krāpniekiem un finanšu zaudējumiem. “Es gribētu teikt, ka reti kurš nebūs Elvisu pamanījis internetā, un viņš dara ļoti daudz labu lietu. Viņš vienmēr ar savu darbu ir centies, lai cilvēki mācītos no citu kļūdām,” sacīja Kozlovskis.

“Mācīties no citu kļūdām ir lētāk jebkuram,” viņš piebilda.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Ignorēja zīmes par atļautajiem 20m. Brien tik dziļāk. Kas tas ir – mentalitāte?” Ne tikai zemeņu, arī zirņu lauki tiek “piesmieti”
“Nepieciešams intensificēt armijas atbalstu!” Robežsardze brīdina par situāciju uz robežas
“Paveicās, ka pretī neviens nebrauca!” Avārija uz Tīnūžu ceļa, kravas auto šoferis pēkšņi attopas grāvī

Vienlaikus viņš atzina, ka ar skandālu “Latvijas Valsts mežos” konkrētajā situācijā varētu būt pieļauta kļūda vai neapdomīga rīcība, taču ne ļauns nolūks. “Es nedomāju, ka viņš būtu rīkojies ar ļaunu nodomu. Drīzāk varētu teikt, ka viņš vienkārši nav pietiekami padomājis,” norādīja Kozlovskis.

Viņaprāt, šādās situācijās iespējams runāt par atsevišķu likuma normu pārkāpumu, taču tas nemaina kopējo cilvēka motivāciju. “Varētu teikt tautas valodā – viņš ir ieberzies,” piebilda improvizators.

Kozlovskis atsaucās arī uz influencera iepriekšējo darbību, uzsverot, ka viņa publiskie materiāli konsekventi bijuši vērsti uz sabiedrības izglītošanu un brīdināšanu par krāpniecību.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Strazdiņš: Kā var tik ilgi lejupielādēt milzīgu datu apjomu, un nevienam nav ne jausmas, ka tas notiek?
TV24
Elviss Strazdiņš: Nākotnē cilvēki būs ar tik gludām smadzenēm, ka staigās kā dārzeņi
“Un tad pēkšņi man ir šāda atmaksa…” Elviss Strazdiņš nāk klajā ar jaunu informāciju par krimināllietu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.