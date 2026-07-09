“Nav ļaunu nodomu, tikai nepadomāja – ieberzās!” Improvizators Kozlovskis spriež par plaši zināmo hakeru ķērāju 0
Cilvēki, kuri aktīvi izglīto sabiedrību par krāpniecības riskiem internetā, nereti paši nonāk situācijās, kurās tiek vērtēta viņu rīcība un nodomi. TV24 raidījumā “Preses klubs” improvizators un šova “Četru brāļi” dalībnieks Juris Kozlovskis uzsvēra, ka šādu cilvēku darbībās primāri jāredz labie nolūki.
Viņš norādīja, ka konkrētā influencera, Elvisa Strazdiņa, darbs internetā ir bijis daudziem cilvēkiem noderīgs, palīdzot izvairīties no krāpniekiem un finanšu zaudējumiem. “Es gribētu teikt, ka reti kurš nebūs Elvisu pamanījis internetā, un viņš dara ļoti daudz labu lietu. Viņš vienmēr ar savu darbu ir centies, lai cilvēki mācītos no citu kļūdām,” sacīja Kozlovskis.
“Mācīties no citu kļūdām ir lētāk jebkuram,” viņš piebilda.
Vienlaikus viņš atzina, ka ar skandālu “Latvijas Valsts mežos” konkrētajā situācijā varētu būt pieļauta kļūda vai neapdomīga rīcība, taču ne ļauns nolūks. “Es nedomāju, ka viņš būtu rīkojies ar ļaunu nodomu. Drīzāk varētu teikt, ka viņš vienkārši nav pietiekami padomājis,” norādīja Kozlovskis.
Viņaprāt, šādās situācijās iespējams runāt par atsevišķu likuma normu pārkāpumu, taču tas nemaina kopējo cilvēka motivāciju. “Varētu teikt tautas valodā – viņš ir ieberzies,” piebilda improvizators.
Kozlovskis atsaucās arī uz influencera iepriekšējo darbību, uzsverot, ka viņa publiskie materiāli konsekventi bijuši vērsti uz sabiedrības izglītošanu un brīdināšanu par krāpniecību.