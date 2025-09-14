Vislielākajās briesmās ir mazuļi… Bērnu fonda prezidents komentē vardarbību pret bērniem Latvijā 0

Andris Bērziņš, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs, Bērnu fonda prezidents (ZZS), TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atklāj, ka vardarbība pret bērniem Latvijā joprojām ir šokējoši izplatīta, turklāt lielākā daļa gadījumu notiek pašās ģimenēs.

“Šoks ir jebkura vardarbība pret jebkuru bērnu,” atklāj Bērziņš. Viņš pauž, ka bērnu rehabilitācijas statistika parāda, ka skaitļi (vardarbība pret bērniem) visus gadus ir apmēram vienādi.

No statistikas datiem – 90% vardarbība pret bērniem notikusi ģimenē. Tikai 10% bērnu cieš no cilvēkiem ārpus ģimenes. “Tie vistuvākie cilvēki, kas ir kopā ar bērnu, arī izdara vardarbību pret bērnu,” pauž Bērziņš.

Pieaug vardarbība pret mazākajiem bērniņiem – no zīdaiņa vecuma (0 gadiem) līdz divu gadu vecumam. Tāpat vardarbība pieaug uz 5 un 6 gadu veciem bērniņiem. Tomēr Bērziņš atzīst: “Jo vecāki paliek bērni, attiecīgi, viņi arī, laikam, sevi spēj mazliet aizstāvēt.”

Viņš pauž, ka tas, ka masu medijos dažkārt par vardarbību pret bērniem netiek runāts, nenozīmē, ka vardarbība nepastāv. Viņš to skaidro ar mediju darbību – informēt par aktuālāko noteiktos brīžos. Bērziņš uzsver, ka medijiem obligāti jāvērš sabiedrības uzmanība uz šo tēmu, lai pēc tam pašiem nav jāraud.

