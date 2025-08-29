Regulāri sit, atstāj mājās vienu, reizēm pat bez ēdiena: Salaspilī zēns ilgstoši cieš no mātes vardarbības 3
OgreNet redakcijā nonākusi satraucoša informācija par vardarbību, kas ilgstoši vērsta pret mazu zēnu Salaspilī. No vairākiem avotiem ir saņemta informācija, ka zēns regulāri tiek sists, atstāts mājās viens, reizēm arī bez ēdiena. Persona, kas uzticēja savu stāstu vēlējās palikt anonīma, un uzsvēra, ka šajā lietā saskata Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa nolaidību. Arī bāriņtiesas reakcija neesot bijusi pietiekami ātra un stingra, lai pasargātu vien deviņus gadus veco bērnu no mātes nežēlīgajām darbībām. Tomēr nu lietā redzama virzība – Valsts policija informē, ka 27. augustā uzsākts kriminālprocess.
Kā OgreNet ziņo uzticami avoti, bērns esot redzēts dauzāmies pa logu, kad māte viņu ieslēgusi dzīvoklī vienu. Bērns esot sists, dzirdēts raudam, viņam bijusi nobīde no normāla ikdienas ritma. Par notiekošo citi neesot klusējuši – informāciju par aizdomīgām situācijām jau iepriekš sniegusi ģimenes ārste, vairāk nekā viens kaimiņš rakstījis iesniegumus, un arī garāmgājēji izsaukuši policiju, kad bērns palicis viens.
Tomēr, kā norādīja lasītāja, ilgu laiku pēc šiem ziņojumiem neesot bijis vērojams nekāds iestāžu rīcības rezultāts, un zēns turpinājis uzturēties pie vardarbīgās mātes. Tāpat māte esot lūgusi kādam piekaut un iebaidīt puiku, lai viņš neko nestāsta policijai. “Kā ir iespējams, ka pēc vairākiem ziņojumiem un izsaukumiem iestādes nav reaģējušas, lai pasargātu bērnu?” vaicāja persona, kas vērsās OgreNet redakcijā.
Valsts policija OgreNet atklāj, ka augusta sākumā Valsts policija saņēma divus iesniegumus no ambulatoras veselības iestādes medicīnas personāla, kurus izskatot, ir uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi. Viens par iespējamu maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu, otrs par iespējamu emocionālo un fizisko vardarbību.
Tomēr 27. augustā ir saņemts iesniegums no citas personas, uz kā pamata ir uzsākts kriminālprocess un minētie administratīvie procesi ir izbeigti, jo tie tiek pievienoti kriminālprocesam. Uzsāktajā kriminālprocesā veiks pirmstiesas izmeklēšanu. Līdz šim cita veida informāciju, tostarp, kas ir pausta no mediju puses, Valsts policija neesot saņēmusi, tomēr piebilst, ka 18. augustā saņēma izsaukumu uz personu dzīvesvietu, kur deviņgadīgs bērns bija viens pats mājās. Šim notikumam tika piesaistīti arī mediķi, kuri apskatīja bērnu un nekonstatēja viņam veselības problēmas. Arī policija nav konstatējusi pārkāpumus vai nepiemērotus apstākļus.
Papildus Valsts policija norāda, ka par uzsāktajiem administratīvajiem procesiem ar pavadvēstulēm ir informēta Salaspils novada bāriņtiesa, vienlaicīgi lūdzot bāriņtiesai administratīvo pārkāpumu procesos nodrošināt pārstāvi nepilngadīgajam. Par uzsākto kriminālprocesu tiks informēta arī bāriņtiesa.
Savukārt Salaspils Sociālais dienests OgreNet sīkākus komentārus nesniedz, aizbildinoties ar datu aizsardzību: “Ziņas par fiziskas personas privāto dzīvi ir uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju un tiek aizsargātas ar likumu, dienestam šobrīd nav tiesiska pamatojuma izsniegt Jums pieprasījumā norādīto informāciju.”
Šis gadījums atgādina, cik svarīgi ir reaģēt, ja rodas aizdomas, ka bērna veselībai vai dzīvībai draud briesmas. Pat ja šķiet, ka kāds jau noteikti ziņojis, labāk ir pārliecināties, nekā klusējot pieļaut nelaimi. Bērni paši sevi aizstāvēt nevar – tā ir mūsu – pieaugušo – atbildība. Nav jāgaida, līdz notiek nelaime – rīkoties vajag uzreiz!