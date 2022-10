Foto: SHUTTERSTOCK

Vēsture liecina, ka cilvēki savvaļā augošos burkānus sākuši audzēt un kopt jau pašos zemkopības pirmsākumos. Tātad bija atzinuši par garšīgiem.

Kas vērtīgs burkānos

Daba burkānus apveltījusi ar tik daudzām vērtīgām vielām, ka tos nenoliedzami var saukt par vienu no vērtīgākajiem dārzeņiem. Burkānos ir B grupas vitamīni, E, K, PP, C vitamīns, dzelzs, cinks, jods, kālijs, kalcijs, fosfors, mangāns, daudz karotīna, kas organismā pārvēršas A vitamīnā. Tikai jāielāgo – lai A vitamīns uzsūktos, nepieciešams neliels daudzums tauku.

Tāpēc burkānu sulai vai svaigu rīvētu burkānu salātiem jāpievieno nedaudz kvalitatīvas eļļas. Vēl noteikti jāzina, ka nav obligāti censties līdzināties zaķim un grauzt svaigus burkānus, jo šis dārzenis reiz ir tas, kas vārīts pat ir vērtīgāks par svaigu. Tikai tas jāvāra vesels.

Burkānos esošie kālija sāļi uzlabo sirds un asinsvadu veselību, A vitamīns palīdz saglabāt labu redzi un īpaši palīdz tiem, kuri sūdzas par pavājinātu spēju redzēt krēslā, naktī. Burkāni ir tievētgribētājiem draudzīgs dārzenis, jo satur maz kaloriju, savukārt augstais šķiedrvielu daudzums ātri rada sāta sajūtu, kā arī veicina zarnu darbību.

Burkānos esošie vitamīni un karotīns palīdz tikt galā ar daudzām slimībām, uzlabo ādas veselību un dara to tvirtu – par to parūpējas burkānos esošais C vitamīns, kas veicina kolagēna veidošanos.

Dārzenis bagāts ar kalciju, kas nepieciešams kaulu veselībai, arī ar K vitamīnu, kas kalcijam palīdz uzsūkties kaulos un citos audos. K vitamīns nepieciešams asinsrecei. Arī šā vitamīna labāku uzsūkšanos organismā nodrošina veselīgie tauki. Laba ziņa arī cukura diabēta slimniekiem – lai arī par burkāniem var teikt, ka tie ir saldi dārzeņi, tie nepaaugstina cukura līmeni asinīs.

Ievēro

Ilgstoši lietot burkānus un to sulu nav ieteicams akūtas kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas, kolīta, tievās un resnās zarnas iekaisuma caurejas gadījumā.

Ilgstoši un Lietojot daudz burkānu sulas, āda kļūst nepatīkami dzeltenīga

No tautas dziedniecības ieteikumu un recepšu pūra

Pie apdegumiem, lai tie ātrāk sadzītu, liek sarīvētu burkānu apliekamos. Tos lieto arī čūlu, ādas vēža ārstēšanai.

Onkoloģisko slimību profilaksei, īpaši resnās zarnas, kuņģa, krūts un prostatas vēža: katru dienu ieteicams apēst pusglāzi sarīvētu burkānu, jo tie bagātīgi satur karotīnus.

Onkoloģisko slimību sākumstadijā dzer burkānu sulu: sāk ar 2–3 glāzēm dienā, vērojot, vai nav alerģiskas reakcijas. Ja viss kārtībā, sulas daudzumu palielina – dzer līdz pat 4 litriem dienā.

Aknu iekaisuma, cirozes gadījumā ieteicams dzert burkānu sulu pa pusglāzei 2–3 reizes dienā pirms ēšanas.

Pie paaugstināta kuņģa skābes līmeņa burkānu sulu dzer neierobežotā daudzumā.

Piena sekrēcijas veicināšanai, arī pret nierakmeņiem dzer kaltētu burkānu pulveri vai tēju: ēdamkaroti drogas aplej ar glāzi verdoša ūdens. Noliek siltā vietā 12 stundas ievilkties. Izkāš. Dzer 3 reizes dienā pa glāzei, pirms lietošanas uzkarsē.

Pie bronhīta burkānu sulu (3/4) sajauc ar pieneņu sulu (1/4). Pievieno medu – pēc garšas. Dzer pa pusglāzei 4 reizes dienā pirms ēšanas.

Vai: sajauc 2 daļas burkānu sulas, 1 daļu biešu un gurķu sulas. Dzer pa pusglāzei 4 reizes dienā pirms ēšanas.

Pie iesnām degunā pilina burkānu sulu. Sevišķi iesnas ar to ieteicams ārstēt maziem bērniem.

Pret elpošanas orgānu slimībām, organisma aizsardzības spēju paaugstināšanai pret infekcijas slimībām, nervu sistēmas stiprināšanai, enerģijas atjaunošanai dzer burkānu sulu – katru dienu pa 1–2 glāzēm.

Pret klepu burkānu sulu sajauc ar pienu vai medus dzērienu attiecībā 1:1. Lieto pa 1 ēdamkarotei 6 reizes dienā.

Pēc smagas slimošanas nedēļā ieteicams apēst 1 kg svaigu vai vārītu burkānu, bet veselības uzturēšanai pietiks ar 500–600 g nedēļā.

Pret sirdsritma traucējumiem, paaugstinātu asinsspiedienu, išēmiju, tuberkulozi, bronhiālo astmu, staru slimību, redzes traucējumiem, osteohondrozi, aizkuņģa dziedzera, aknu slimībām katru dienu apēd 50–150 g svaigu burkānu.

Pie saaukstēšanās un vīrusu infekcijām uzsilda pusglāzi burkānu sulas, pievieno pa 1 tējkarotei medus un kvalitatīvas augu eļļas. Dzer 3 reizes dienā.

Pie acu slimībām (katarakta, glaukoma) 2–3 reizes dienā dzer pusglāzi svaigas burkānu sulas.

Vai: 3 reizes dienā pirms ēšanas izdzer pusglāzi burkānu un pētersīļu vai burkānu un spinātu sulas maisījuma (2:1).

Vai: 3 reizes dienā pirms ēšanas izdzer pusglāzi burkānu, pētersīļu un seleriju sulas (1:1/4:1/4) maisījuma.

Vai: 3 reizes dienā 20 minūtes pirms ēšanas izdzer pusglāzi burkānu, biešu un gurķu sulas (1:1/2:1/2/1) maisījuma. Kurss – 15 dienas.

Pie aterosklerozes un paaugstināta asinsspiediena pa 1 ēdamkarotei burkānu sulas lieto pirms katras ēdienreizes.

Vai: sajauc pa 1/4 glāzes burkānu, biešu, salātu un rāceņu sulu un dzer pa pusglāzei 3–4 reizes dienā.

Vai: sajauc glāzi burkānu un glāzi mārrutku sulas, pievieno glāzi medus un 1 citrona sulu. Lieto pa 1 ēdamkarotei 2–3 reizes dienā stundu pirms ēšanas. Uzglabā ledusskapī. Kurss – 2 mēneši.

Pie sirds mazspējas, reimatisma: vienādās daļās sajauc burkānu un gurķu sulu, dzer pa 1/2 glāzes 2–3 reizes dienā.

Vai: glāzi burkānu sulas sajauc ar pusglāzi selerijas un 1/4 glāzes biešu sulas. Dzer pa pusglāzei 3–4 reizes dienā.

Pret astmu dzer vienādās daļās sajauktu burkānu un seleriju sulu vai siltu burkānu novārījumu.

Pie artrīta un podagras katru rītu tukšā dūšā izdzer glāzi burkānu sulas vai apēd 100 g rīvētu burkānu, pievienojot ēdamkaroti augu eļļas.

Pie reimatisma, artrīta dzer burkānu un seleriju sulas maisījumu attiecībā 10:22.

Vai: glāzi burkānu sulas sajauc ar pusglāzi kāpostu un salātu sulas. Dzer pa pusglāzei maisījuma 2–3 reizes dienā. Abos gadījumos lieto tik ilgi, līdz jūt uzlabojumu.

Pie vēdera aizcietējumiem: pieaugušajiem no rīta tukšā dūšā un vēlāk pirms katras ēdienreizes jāizdzer glāze burkānu sulas, bērniem – 1 ēdamkarote no rīta un vakarā.

Vai: regulāri ēd vārītus vai sautētus burkānus, jo tie mīkstina vēdera izeju.

Žultspūšļa akmeņu ārstēšanas laikā kā palīglīdzekli dzer burkānu (10 daļas), biešu (3 daļas) un gurķu (3 daļas) sulas maisījumu – līdz pat 3 l dienā.

Pie palielināta skābes daudzuma kuņģī: pusstundu pirms ēšanas apēd 2 vidēji lielus burkānus vai izdzer 1/3 glāzes sulas.

Pie gastrīta un aizkuņģa dziedzera slimībām uzturā lieto pienā vārītus burkānus.

Pie palielināta vairogdziedzera dzer burkānu un spinātu sulu (1:1/2), kurai pievieno pustējkaroti jūraskāpostu pulvera. Lieto pa pusglāzei 3 reizes dienā pirms ēšanas.

Pie pastiprinātas matu izkrišanas 2 ēdamkarotes sasmalcinātu burkānu lakstu aplej ar 500 ml verdoša ūdens, ļauj 2–3 stundas ievilkties, izkāš un šajā uzlējumā mazgā matus. Mitriem apsien dvieli vai lakatu. Pēc 6 stundām matus izskalo ar siltu ūdeni.

Lai izvadītu no ķermeņa toksīnus, mazinātu tūsku, uzlabotu matu, nagu un ādas veselību, regulāri ēd vārītus burkānus.

Lai uzlabotu lūpu krāsu, 2–3 reizes nedēļā pirms gulētiešanas lūpas ieziež ar burkānu sulu.

Pret ādas iekaisumiem smalki sarīvētus burkānus uzklāj uz sejas, pārsedz ar marles salveti un notur 20 minūtes. Masku noņem, seju noskalo ar vēsu ūdeni un uzklāj barojošu krēmu. Papildus dziednieciskajam efektam āda iegūs patīkamu iedeguma toni.

Pret ādas novecošanos, krunku mazināšanai sajauc smalki sarīvētus burkānus, 1 olas dzeltenumu, pāris pilienu citrona sulas. Ja sejas āda sausa, maskai pievieno tējkaroti kvalitatīvas augu eļļas, ja taukaina – tējkaroti auzu miltu.

Vai: vienādās daļās sajauc smalki sarīvētus burkānus un ābolus. Masku tur 15–20 minūtes, tad noskalo ar vēsu ūdeni.

Vai: vienādās daļās sajauc burkānu sulu, rīsu miltus, rūgušpienu, pievieno pāris pilienu citrona sulas. Uzklāj uz sejas, tur 15–20 minūtes. Noskalo ar siltu ūdeni.

Pie sausas, zvīņainas ādas tējkaroti burkānu sulas sajauc ar tējkaroti svaiga krējuma un tējkaroti svaiga biezpiena. Uzklāj uz sejas, tur 20 minūtes, noskalo ar siltu ūdeni.

Ja āda pelēcīga, ar pigmentācijas plankumiem: sajauc pa 1 ēdamkarotei burkānu sulu un krējumu un 1 olas dzeltenumu. Masku uzklāj uz rūpīgi notīrītas sejas ādas, tur 20 minūtes. Pēc tam notīra ar siltā augu eļļā samērcētu vates tamponu un seju noskalo ar aukstu ūdeni.