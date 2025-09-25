ZZS: Pēc būtības jāvērtē Stambulas konvencijas ietekme uz latviskajām un ģimenes vērtībām 0
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) atbalstīja Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētās Stambulas konvencijas nodošanu izvērtēšanai atbildīgajā Saeimas komisijā, lai tā pēc būtības analizētu minētā dokumenta ietekmi uz vardarbības ģimenē izskaušanu un latvisko vērtību saglabāšanu.
Pirms diviem gadiem ZZS balsoja par pievienošanos Stambulas konvencijai, pievienojot deklarāciju, ka Latvija piemēros konvenciju Satversmē ietverto vērtību, principu un normu ietvaros, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Tās mērķis bija panākt, lai konvencijas ieviešana neapdraudētu ģimeniskās vērtības Latvijā un tradicionālo ģimeni.
Divu gadu laikā ir izstrādāti -“Vardarbības pret sievieti un vardarbības ģimenē novēršanas plāns 2024-2029”, kas apstiprināts 2024. gada 28. decembrī, veiktas arī izmaiņas normatīvajos aktos, lai pasargātu vardarbībā cietušas sievietes un ģimenes. ZZS šos lēmumus virzīja neatkarīgi no Stambulas konvencijas, jo apvienība allaž ir iestājusies par Latvijas ģimeņu un bērnu aizsardzību.
ZZS uzskata, ka vienošanās nodot Saeimas Ārlietu komisijai Stambulas konvencijas izvērtēšanu, ļaus nevis ar politiskajiem uzstādījumiem, bet pēc būtības analizēt, kas divos gados ir darīts vardarbības ģimenē mazināšanai un sieviešu aizsardzībai un kas, piesedzoties ar konvenciju, tiek iniciēts.
“Mums tas nav pieņemams un mēs nevaram atbalstīt kreisi noskaņotas ideoloģijas popularizēšanu, aizsedzoties ar politisku dokumentu. Divi gadi ir pietiekams laiks, lai veiktu izvērtējumu par to, vai šī dokumenta pieņemšana notikusi saskaņā ar Satversmi un saskaņā ar pievienoto deklarāciju,” uzsver ZZS valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Augulis.
ZZS akcentē, ka Stambulas konvencijai pievienotā deklarācija nebija tikai politisks solis, bet nopietna un izsvērta rīcība. Tāpat apvienība uzskata: lai aizsargātu cilvēkus no vardarbības nekad nav bijusi nepieciešama ne Stambulas, ne cita konvencija, jo tas ir pašsaprotami.