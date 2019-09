Publicitātes foto.

11.septembrī, sociālajā tīklā “Facebook” parādījās ziņojums par suni, kurš pēc Ventspils nacionālās suņu izstādes apmeklēšanas ar smagu caureju nonācis klīnikā un uzturas tur jau otro dienu. Pēc saimnieces teiktā, asinis izkārnījumos nav redzamas. Kā ziņots, tā ir viena no Norvēģijā konstatētās suņu saslimšanas pazīmēm, kura liecina par zarnu asiņošanu. To apstiprinājuši Norvēģijas veterinārārsti, kuri piedalās masveida suņu saslimšanas cēloņu izpētē.

Latvijas Veterinārārstu biedrības (LVB) mazo dzīvnieku nodaļas pārstāve Lita Konopore atklāja, ka ir bijuši divi ziņojumi no Liepājas, kuri neatbilst Norvēģijas Pārtikas drošuma iestādes sniegtajam saslimšanas aprakstam.

“Tagad būs daudz baumu un spekulāciju par asiņainas caurejas gadījumiem Latvijā, taču līdz šim tās ir tikai runas,” sacīja viņa.

“Kamēr Norvēģijas suņu saslimšanas cēlonis, ierosinātājs nav konstatēts, ir jāievēro visaugstākais drošības līmenis. Es ieteiktu katram pie sava dzīvokļa durvīm ierīkot dezobarjeru. Tas nemaksā dārgi, bet pasargās suņus, ja ierosinātājs ir no tiem, kuri spēj izdzīvot ārējā vidē,” sacīja Lita Konopore, aicinot suņu īpašniekus izvairīties no ceļojumiem uz Norvēģiju, no izstāžu un citu kinoloģisko pasākumu apmeklēšanas arī te Latvijā, jo Skandināvijas valstu suņinieki ir iecienījuši Latvijas Kinoloģiskās federācijas rīkotās izstādes. Aculiecinieki ziņo, ka arī Ventspils pasākumā ir bijušas mašīnas ar Norvēģijas numuriem.

“Norvēģijas kolēģi ziņo, ka ne tikai saslimšanas cēlonis nav noskaidrots. Nav atrasts arī ārstēšanas preparāts un veids, kas palīdzētu. Šobrīd nekāda ārstēšana nedarbojas un suņu īpašnieki Norvēģijā var paļauties tikai uz veiksmi,” ar bažām atzina Lita Konopore.

“Norvēģijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) neizsludinās suņu pārvietošanās ierobežojumus, vismaz līdz brīdim, kad tiks konstatēts ierosinātājs.

Viņu politika balstās uz atbildības vērtībām un viņi, pagaidām, aprobežojasar ieteikumiem un ierosinājumiem suņu īpašniekiem un organizācijām. Līdz ar to arī Latvijā mums pagaidām nav iemesla ķerties pie tik drastiskām metodēm.

Ja noskaidrosies, ka slimības cēlonis ir kaut kāda veida infekcija nevis barība vai tās sastāvā esošās vielas un produkti, ja Norvēģijas PVD noteiks kaut kādus ierobežojumus valsts iekšienē, mēs Latvijas PVD vadībai pieprasīsim slēgt robežu, lai pasargātu Latviju no slimības, kas jau divas nedēļas plosās Norvēģijā,” sacīja LVB pārstāve.

Jau ziņots, ka Norvēģijā vairāki desmiti suņu saslimuši un 25 miruši ar asiņainu caureju un vemšanu. Slimība attīstās ļoti strauji un cēlonis joprojām nav noskaidrots.