10 Mīti un patiesība par eParakstu







eParaksts iedzīvotājiem ir pieejams jau vairāk nekā 15 gadus un pa šo laiku sabiedrībā ir radušies dažādi mīti un pārpratumi par tā saņemšanu vai lietošanu. Tā kā Latvijā iedzīvotājiem ir pieejami vairāki eParaksta rīki, turklāt tie gadu laikā mainījušies un pilnveidojušies, mainījusies gan to iegūšanas, gan izmantošanas kārtība. Mēģināsim atšķetināt 10 izplatītākos mītus.

1. Lai izmantotu eParakstu, obligāti nepieciešams karšu lasītājs

eParaksts ir pieejams gan eID kartē, gan mobilajā lietotnē eParaksts mobile. Izmantojot eParaksts mobile, karšu lasītājs nav nepieciešams un apliecināt e-Identitāti, apstiprināt darījumus internetbankā, kā arī elektroniski parakstīt dokumentus vari, izmantojot savu viedierīci ar interneta pieslēgumu.

2. Telefonā nevar apskatīt elektroniski parakstītus dokumentus

Lai viedtālrunī apskatītu vai pārbaudītu paraksta derīgumu elektroniski parakstītam dokumentam vai to parakstītu, nepieciešama lietotne eParaksts LV.

Pārbaudīt saņemtus dokumentus vari arī tad, ja nelieto eParakstu, jo lietotne eParakstsLV pieejama ikvienam interesentam bez īpaša līguma noslēgšanas vai reģistrācijas.

Lai parakstītu dokumentus viedierīcē, vispirms ir jāiegūst lietotne eParaksts mobile un jāizveido savs PIN1, ko izmantosi, apliecinot savu e-Identitāti, PIN2, ko izmantosi, apstiprinot maksājumus bankās, un sava eParaksta parole, ko izmantosi ikreiz, kad parakstīsi dokumentus elektroniski.

Kā atvērt un pārbaudīt dokumentus lietotnē eParaksts LV?

3. Vienlaicīgi iespējams parakstīt tikai vienu dokumentu

Gan portālā eParaksts.lv, gan programmā eParakstītājs 3.0 ir pieejama funkcija “Parakstīt atsevišķi”, kas ļauj ar vienu paroles ievades reizi parakstīt vairākus dokumentus vienlaicīgi, saglabājot tos atsevišķos eDoc, ASiC-E vai PDF failos. Mobilā lietotne šādu funkciju nenodrošina.

Kā portālā eParaksts.lv parakstīt vairākus dokumentus vienlaicīgi?

4. Lietotnes eParaksts mobile un eParakstsLV pieejamas tikai angļu valodā

Mobilo lietotņu eParaksts mobile un eParaksts LV valoda ir atkarīga no ierīces valodas. Ja viedierīces valoda ir latviešu valoda, tad arī abas lietotnes darbosies latviešu valodā. Izvēloties citu ierīces valodu, abas lietotnes darbosies angļu valodā.

5. Elektroniski parakstīt iespējams tikai dažus datņu veidus

Elektroniski parakstīt var jebkura formāta datnes, piemēram, audio, grafikas, dokumentus, tabulas. Tomēr jāņem vērā, ka ne visām datnēm būs pieejams dokumenta priekšskatījums.

6. Nav iespējams iepazīties ar dokumenta saturu pirms parakstīšanas

Jebkuru dokumentu var apskatīt gan dokumenta priekšskatījumā, kurā iespējams naviģēt, samazināt, palielināt un virzīties pa lapām, gan arī atvērt pievienoto datni, izmantojot formātam atbilstošu lietojumprogrammu – MS Office, Adobe Acrobat Reader u.tml.

7. eParaksta izmantošana iespējama tikai “gudrajos” telefonos

eParaksts neierobežotā skaitā un bez maksas ir pieejams arī eID kartē. Lai izmantotu eID karti, nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, PIN informācija, kartes lasītājs (ja tas nav iebūvēts datorā) un darbam ar eID karti sagatavots dators.

Kā sagatavot datoru darbam ar eID?

8. Sarežģīti, ka dokuments pēc parakstīšanas telefonā, jālejupielādē un tikai tad var nosūtīt saņēmējam

Pēc dokumenta parakstīšanas telefonā ir pieejama funkcija “Koplietot” (Share), kuru izvēloties ir iespējams nosūtīt dokumentu adresātam, izmantojot ierīcē pieejamos saziņas kanālus – e-pastu, WhatsApp, Slack u.c.

Kā parakstīties ar eParaksts mobile viedtālrunī?

9. eParaksts ir dārgs

No 2019. gada 1. janvāra visās eID kartēs eParaksts bez maksas ir pieejams neierobežotā daudzumā. eParakstu bez maksas vari lietot arī savā viedtālrunī, piesakoties pakalpojumam eParaksts mobile.

Lai lietotu eID karti, ir nepieciešams kartes lasītājs. To iespējams iegādāties elektropreču veikalos un internetveikalos, tā iegāde izmaksās no 5-20 eiro atkarībā no modeļa, tomēr, pat veicot šīs investīcijas, ekonomiskais ieguvums ir daudzkārt lielāks, ja turpmāk darījumus kārto attālināti un netērē laiku un līdzekļus transportam, lai personīgi apmeklētu iestādi vai organizāciju un iesniegtu papīra formāta dokumentus.

10. Lai lietotu eParakstu nepieciešams atcerēties daudz dažādu kodu

Lai izmantotu eParaksts mobile nepieciešams zināt:

Lietotāja numuru – Tavs personas kods vai septiņu simbolu virkne, ko sistēma Tev piešķir automātiski. Šis numurs atrodams eParaksts.lv Tavā profila sadaļā “Produkti”, kur arī to vari nomainīt uz savu personas kodu vai uz 7 nejauši izvēlētu ciparu kombināciju.

PIN1 – 4 ciparu kods e-Identitātes apliecināšanai. Ja telefons atbalsta biometrijas datus – PIN1 var aizstāt ar pirkstu nospiedumu vai sejas atpazīšanu.

PIN2 – 6 ciparu kods darījumu apstiprināšanai internetbankās.

eParaksta paroli – 6 vai vairāk simbolu kods dokumentu parakstīšanai.

Lai lietotu eID karti, Tev jāzina:

• Saņemot eID karti Tev tiek izsniegta arī PIN informācija:

• PIN1 – 4 ciparu kods e-Identitātes apliecināšanai.

• PIN2 – 6 ciparu kods darījumu apstiprināšanai internetbankās un dokumentu parakstīšanai.

• PUK – 6 ciparu kods, ko izmantosi, lai nomainītu vai atbloķētu PIN kodus.

• Atceries, ka pēc PIN lapas saņemšanas, savus eID kartes PIN kodus vari nomainīt Latvia eID PinTool vai eParakstītājs 3.0.