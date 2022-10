Publicitātes foto

6 veidi, kā izvairīties no rutīnas un atjaunot romantiku jūsu attiecībās







Kas ir “dzirksts”? Tā ir tauriņu sajūta vēderā, elektrība, kas plūst cauri, kad pieskaraties kādam, kuru mīlat, tas dziļi iekšēji iesakņojies satraukums. Daži uzskata, ka šī sajūta neizbēgami izgaisīs un galu galā pazudīs. Tas ir mīts. Lai gan ir normāli, ka dzirkstele izgaist, tiklīdz esat attiecībās jau kādu laiku, tomēr to vienmēr var atgūt. Un ir dažas darbības, kuras varat veikt tieši tagad, lai pilnībā nepazaudētu dzirksteli.

Atdzīviniet mīlestības ķīmiju

Attiecību sākumposmā daudzi pāri nespēj paelpot iemīlēšanās sajūsmas dēļ. Diemžēl šis svētlaimīgais stāvoklis nav mūžīgs. Zinātnieki ir atklājuši, ka oksitocīns (saistīšanas hormons), kas izdalās iemīlēšanās sākumposmā, sniedz pāriem eiforiju un uzbudinājumu caur fizisku pieskārienu. Tas patiesībā darbojas kā narkotika un saista mūs ar mūsu mīļoto.

Roku turēšana, apskāvieniun maigi pieskārieni ir lielisks veids, kā apliecināt savu mīlestību pret savu partneri. Fiziskā pieķeršanās rada priekšnoteikumus seksuālam pieskārienam, kas ir orientēts uz baudu. Ieteicams izvirzīt mērķi dubultot skūpstu, apskāvienu un juteklisku pieskārienu daudzumu, ja vēlaties uzlabot attiecības. Tāpat nebaidieties izmēģināt jaunas intīmas spēles – šeit talkā nāk SuperSex.lv.

Plānojiet datumus viens otram

Vienmēr patīkami, ka par tevi padomā. Ir arī jautri darīt kaut ko jauku savam partnerim. Tāpēc reizi mēnesī pārmaiņus plānojiet viens otram randiņus. Vienkārši pastāstiet savam partnerim, kā ģērbties – sākot ar treniņiem un beidzot ar formālu apģērbu. Randiņa pārsteigums piešķir vēlmi un noslēpumainību.

Bet esiet piesardzīgs! Ja jums nepatīk futbols un jūsu partneris ir ar to apsēsts, neplānojiet viņu vest uz bāru, lai noskatītos spēli. Jums visu laiku būs garlaicīgi un būsiet neapmierināts. Tā vietā nosakiet sava partnera stiprās puses un savienojiet tās ar savām. Piemēram, ja jums patīk mācīties, bet jūsu partneris ir radošs, kopā apmeklējiet gleznošanas nodarbības.

Dalieties pateicībā

Attiecību vai pat laulības sākumposmā mēs bieži vien lielu uzmanību pievēršam partnera pozitīvajam vērtējumam. Taču, attiecībām progresējot, šādi centieni izgaist, un partneris bieži var justies nenovērtēts.

Padomājiet par to, kā jūsu partneris veicina jūsu attiecības. Tas var būt jebkas, piemēram, tas, ka viņš jums pagatavo vakariņas, kad atnāc mājās izsalcis, izmanto savas meistara prasmes, lai salabotu lietas mājās vai no rīta dodas pastaigā ar suni, lai jūs varētu pagulēt dažas minūtes ilgāk. Jūs, iespējams, vienmēr esat bijis pateicīgs par šiem žestiem, taču neesat to īsti izteicis, jo tagad esat pieradis tos sagaidīt. Galvenais, lai stiprinātu attiecības, ir skaļi pateikt “paldies”. Paziņojiet savam partnerim, ka ievērojat daudzos veidus, kā viņi izrāda savu mīlestību.

Izmēģiniet kaut ko jaunu kopā

Piedāvājiet jaunus pasākumus un pieredzi, piemēram, brīvdienas, kultūras un sporta izbraukumus, lekcijas vai nodarbības, garīgās prakses utt. ko jūs varētu darīt kopā. Kopā apmeklējiet deju nodarbības, ceļojiet uz jaunām valstīm, mācieties spēlēt bridžu vai golfu. Tas var būt ne tikai patīkami, bet arī piešķirt attiecībām pavisam jaunu dimensiju.

Daudziem pāriem ir kopīgas intereses jau no attiecību sākuma, un viņi turpina to darīt kopā. Taču nereti kādam no partneriem ir īpaša interese un to turpināt individuāli ir personīgi svarīgi. Taču partnerim var būt arī jautri izmēģināt spēkus tajā, kas patīk arī viņu otrajai pusītei.

Ievērojiet noteikumu 5:1

Ja domājat, ka kompliments jūsu partnerim kompensēs jūsu negatīvās atsauksmes, padomājiet vēlreiz. Maģiskā attiecība ir nevis 1:1, bet gan 5:1. Tas nozīmē, ka katrai negatīvai saskarsmei (darbībai, paziņojumam) jums ir nepieciešamas vismaz piecas pozitīvas saskarsmes (darbības, paziņojumi), lai jūsu attiecības kopumā būtu pozitīvas. Secinājums? Pavadiet vairāk laika, stāstot un parādot savam partnerim, ko jūs mīlat un novērtējat, vairāk smejieties un pavadiet kopā jautrāku laiku. Kad jūs to darīsit, grūtos laikus būs vieglāk pārvarēt.

Katru dienu uz vienu stundu izslēdziet savus tālruņus

Jūs jau zināt, ka pasaule nesabruks, ja vienu stundu nepārbaudīsit tālruni, kāpēc gan neizmantot to savā labā? Padomājiet par to, kad jums un jūsu partnerim tehnoloģijas traucē visvairāk, piemēram, no rīta brokastu laikā vai vakarā pirms gulētiešanas. Vienojaties, ka katru dienu kādu daļu laika atslēgsiet savus tālruņus, lai tehnoloģijas netraucētu maksimāli izmantot jūsu mīlestību.