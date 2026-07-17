Recepte enerģiskam rītam – lapu biešu smūtijs 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Mangolds (arī lapu biete) ir dārzenis, kuru ēdienkartē iekļaut var daudzveidīgi. Tomēr tikai tagad tas pamazām iekaro savu vietu virtuvē. Saimniecības “Absolūts ēd” saimniece Ilze Lipska, kas lapu bieti audzē jau desmit gadu, stāsta, ka to var izmantot visās receptēs, kur paredzēti spināti. Abi dārzeņi ir ļoti līdzīgi – gatavojot kļūst mīksti un iederas sāļos pīrāgos, kā arī zupās, pastās, omletēs, sautējumos un smūtijos.
Sastāvdaļas
mangolda lapas
banāns
ābols
citronu sula
150–200 ml ūdens,
150-200 ml ūdens, kokosriekstu piena vai kefīra
Pagatavošana
Visas sastāvdaļas liek blenderī un sablendē līdz vēlamajai konsistencei.
Smūtiju var variēt pēc gaumes, pievienojot sezonas augļus un ogas.