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Recepte enerģiskam rītam – lapu biešu smūtijs 0

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11:35, 17. jūlijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

TV24
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Mangolds (arī lapu biete) ir dārzenis, kuru ēdienkar­tē iekļaut var daudzveidīgi. Tomēr tikai tagad tas pa­mazām iekaro savu vietu virtuvē. Saimniecības “Absolūts ēd” saimniece Ilze Lipska, kas lapu bieti audzē jau desmit gadu, stāsta, ka to var izmantot visās receptēs, kur paredzē­ti spināti. Abi dārzeņi ir ļoti līdzīgi – gatavojot kļūst mīksti un iederas sāļos pīrāgos, kā arī zupās, pastās, omletēs, sautējumos un smūtijos.

Sastāvdaļas

mangolda lapas
banāns
ābols
citronu sula
150–200 ml ūdens,
150-200 ml ūdens, kokosriekstu piena vai kefīra

Pagatavošana

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Visas sastāvdaļas liek blenderī un sablendē līdz vēlamajai konsistencei.

Smūtiju var variēt pēc gaumes, pievienojot sezonas augļus un ogas.

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