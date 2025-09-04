#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

"Ārkārtīgi daudzas tiesas sēdes notiek tikai ķeksīša pēc" – Vārpiņš kritizē garos tiesas procesus

LA.LV
4. septembris 2025
Viedokļi

Saulvedis Vārpiņš, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs TV24 raidījumā “Dienas personība” apgalvo, ka mīts par advokātiem kā galvenajiem vaininiekiem garajos tiesu procesos neatbilst patiesībai – problēma slēpjas kriminālprocesuālajā regulējumā un tiesu darba organizācijā.

“Jāizbeidz naratīvs, ka advokāti ir vainīgi pie garajiem tiesu procesiem, jo garie tiesu procesi ir saistīti, pirmkārt, ar kriminālprocesuālo regulējumu, kuru vajadzētu mainīt, un arī ar tiesu darba organizāciju, jo ārkārtīgi daudzas tiesas sēdes notiek tikai ķeksīša pēc, lai tiesa varētu atskaitīties, ka tiesas sēde ir notikusi un nav kavēts,” realitāti atklāj Vārpiņš.

Vēl viņš apgāž naratīvu, ka advokāti ļoti daudz slimo un izmanto slimības lapas. Pēc viņam pieejamās informācijas, tiesneši neslimo mazāk nekā advokāti, tāpēc novelt vainu uz advokātiem nav gluži korekti.

“Tas nav pārmetums tiesnešiem, mēs visi esam cilvēki. Arī viņiem ir pietiekami liels stress, pietiekami liela slodze, izdegšana. Tomēr ir jāanalizē būtiskāk – nevis ar skaļiem lozungiem jāiet sabiedrībā publiski, bet ir jāizanalizē, jāskatās visas listēs, kādēļ ir atlikts, kādu apstākļu dēļ, un tad ir jātaisa kopējā analīze par visiem procesa dalībniekiem,” uzskata advokātu padomes priekšsēdētājs.

