“Ārsti pat aicina pavadoni ienākt.” Stāsti, kas liek citādi paskatīties uz senioru vizītēm pie mediķiem 0
Esam pieraduši pavadīt pie ārsta savus bērnus, taču pienāk brīdis, kad palīdzība nepieciešama arī mūsu vecākiem un vecvecākiem. Gados vecākiem cilvēkiem nereti ir grūtības sadzirdēt ārsta teikto, atcerēties sniegtos norādījumus vai precīzi izstāstīt par savu veselības stāvokli. Tāpēc arvien biežāk rodas jautājums, vai tuvinieks drīkst būt klāt ārsta konsultācijā?
Tieši par to sociālo mediju platformā “Threads” jautā Meldra:”Vai esat gājuši līdzi saviem vecākiem, omēm, opjiem 70+ pie svarīgiem ārstiem, lai kopīgi labāk saprastu, kāda būs ārstēšana? Ārsti nedzina ārā nepiederošas personas?”
Uz šo jautājumu atsaucās daudzi, daloties savā pieredzē.
Ilze raksta: “Nekad neesmu pavadošajam piederīgajam likusi iet ārā, ja pacients pats neuzstāj. Nereti veco cilvēku piederīgie (it īpaši, ja dzīvo kopā) pārzina viņu stāvokli, pamana izmaiņas, nemaz nerunājot par medikamentu lietošanas režīmu.”
Arī Lailai ir līdzīga pieredze: “Ar mammu negāju. Kad ārstējās Rīgā Onkoloģijas centrā, līdzi gāja viņas māsa. Ar tēti gan gāju es. Viņam pēc vairākiem insultiem bija grūti atcerēties, ko ārsts teicis. Nekad neviens ārsts nelūdza iziet no kabineta. Pavadīju arī uz fizioterapiju un ārstniecisko vingrošanu.”
Savukārt Dace iedrošina citus nebaidīties būt līdzās saviem tuviniekiem: “Droši atbalstiet savus tuviniekus un ejiet līdzi! Vienmēr eju līdz tētim, kuram ir demences pazīmes, un nekad, nevienā klīnikā nav bijušas problēmas gan pie acu ārsta, gan LOR, gan ģimenes ārsta!”
Līdzīga pieeja ir izplatīta arī daudzās citās valstīs. Ārvalstu mediķi un pacientu organizācijas uzsver, ka uzticamas personas klātbūtne svarīgās konsultācijās var palīdzēt labāk saprast diagnozi, ārstēšanas plānu un ārsta rekomendācijas.
Tas ir īpaši būtiski gadījumos, kad pacientam ir atmiņas traucējumi, dzirdes problēmas vai nopietna saslimšana, kas rada satraukumu un apgrūtina spēju uztvert visu konsultācijas laikā izskanējušo informāciju.
Lai noskaidrotu, kādas ir pacientu tiesības Latvijā un vai ārstniecības persona drīkst liegt tuviniekam piedalīties konsultācijā, ja pats pacients tam piekrīt, LA.LV ir nosūtījis jautājumus Veselības inspekcijai.
Rakstu papildināsim pēc atbilžu saņemšanas.
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