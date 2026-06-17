“Vai tiešām visiem tur vajadzēja būt!?” Eksperti skarbi vērtē noslogoto uzņemšanu slimnīcās 0
Krīze lielāko Latvijas slimnīcu uzņemšanas nodaļās turpina saasināties. Nesen izskanējušais gadījums, kad Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (“Stradiņos”) vietu trūkuma dēļ dažu stundu laikā nevarēja uzņemt 12 pacientus, ir tikai aisberga redzamā daļa.
Kā TV24 raidījumā “Dr. Apinis” uzsver Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš – galvenā problēma nav tukšas gultas un tukša uzņemšanas nodaļa, bet gan tās noslogojums ar cilvēkiem, kuru aprūpe būtu jānodrošina citā līmenī.
“Tā situācija, ja mēs runājam nedaudz par Stradiņiem, tad tas ir viens no tiem aspektiem, par ko šobrīd skaļi runā Slimnīcu biedrība. Faktiski uzņemšanas nodaļas valstī ir noslogotas ar pacientiem, kuriem tur varbūt arī nevajadzētu nonākt,” norāda A. Bērziņš.
Gluži pretēji – Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs akcentē, ka attiecīgā nodaļa noteikti bija pilna ar cita veida pacientiem. “Vai tiešām visiem vajadzēja būt tieši uzņemšanas nodaļā? Tas ir tas jautājums, par ko mēs šobrīd daudz mēģinām runāt ar Veselības ministriju – kā atslogot uzņemšanas nodaļas no pacientiem, kuriem tur nevajag būt,” pauda Artūrs Bērziņš.
Viņaprāt, risinājums nav meklējams tikai pašu slimnīcu iekšienē, bet gan kopējā valsts līmeņa pacientu plūsmas vadībā. Slimnīcu biedrības vadītājs liek saprast, ka līdzšinējie mēģinājumi rast kopsaucēju ar ministriju pagaidām uz priekšu virzās gausi, lai gan slimnīcu kapacitātes griesti ir sasniegti.
Kamēr valsts līmenī netiks sakārtots mehānisms, kā filtrēt pacientus pirms slimnīcas durvīm, uzņemšanas nodaļas turpinās strādāt kā pārpildīti punkti, apdraudot tos, kuriem neatliekamā palīdzība ir pavisam īsa laika jautājums.