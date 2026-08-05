FOTO: Edijs Pālens/ LETA
FOTO: Edijs Pālens/ LETA
Apvienotais saraksts” Saeimas frakcijas deputāts Andris Kulbergs (no kreisās) un Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piedalās preses konferencē pēc konsultācijām ar visu Saeimas frakciju deleģētajiem pārstāvjiem par jaunas valdības izveidi.

“Augustā jūs dzirdēsiet vairāk…” Kulbergs nāk klajā ar intriģējošu paziņojumu par Latvijas robežu 0

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LETA
12:44, 5. augusts 2026
Ziņas Latvijā

Jau augustā sabiedrība varētu uzzināt par jauniem soļiem Latvijas robežas stiprināšanai un nelegālās migrācijas ierobežošanai. Premjers Andris Kulbergs pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atklāja, ka pašlaik tiek vērtēti vairāki risinājumi, sākot ar tehniskiem pasākumiem un beidzot ar sabiedroto iesaisti pierobežā.

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Viņš atklāja, ka tikšanās laikā ar prezidentu pārrunājis arī drošības jautājumus, tai skaitā drošu vēlēšanu un robežkontroles jautājumu. Premjers norādīja, ka valdībā tiek skatīti un vērtēti daudzi varianti un iespējas, kā stiprināt robežkontroli un mazināt nelegālo imigrāciju.

Kulbergs uzsvēra, ka arī vēlēšanu kontekstā jābūt spējīgiem aizsargāties pret jebkādām provokācijām un jāspēj noturēt robežkontroli.
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Šobrīd tiekot izvērtēti gan tehniskie risinājumi, gan Latvijas sabiedroto palīdzība pierobežas zonā.

Viņš arī atklāja, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti ir vienojušies par mērķtiecīgu darbu, lai varētu vērsties pret nelegālās migrācijas “galvenajiem elementiem”, lai neitralizētu iespēju viegli šķērsot Latvijas robežu un vēlāk nonākt kādā citā galamērķī Eiropā.

“Augustā jūs dzirdēsiet vairāk informācijas un par to tiks informēti arī mediji,” sacīja Kulbergs.

Valsts prezidents žurnālistiem preses konferencē akcentēja, ka atbalsta Ministru kabineta rīcību, kas vērsta uz drošības stiprināšanu. Viņaprāt, pieņemtie lēmumi un lēmumi, kas tiek īstenoti, ir soļi pareizā virzienā.

Rinkēvičs arī piebilda, ka, ja situācija uz robežas neuzlabosies, netiek izslēgti arī citi lēmumi. Viņš pauda gandarījumu par iekšlietu un aizsardzības sistēmas sadarbību, uzsverot, ka rezultātus nevarēs sagaidīt nākamo pāris dienu laikā, taču, konsekventi īstenojot nolemto, situācija uz Latvijas un Baltkrievijas robežas uzlabosies.

Jau vēstīts, ka nelegālās migrācijas apkarošanai valdība otrdien nelēma par Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.

Kulbergs žurnālistiem teica, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža.

Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu.

Tas nozīmē, ka Pāternieku robežpunkta slēgšana ir viens no variantiem, lai gan “šobrīd to neapstiprinām, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežšķērsošanas vietā, bet ārpus tās”.

Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt Pāternieku punktu, premjers atbildēja, ka primārais ir drošības jautājums.

Jāņa Dombravas (NA) vadītā IeM bija sagatavojusi priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.

Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.

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