Pirms Trampa ierašanās pie viņa golfa kluba aiztur bruņotu vīrieti. Viņa mājās atrastais rada vēl lielākas bažas 0
Dažas dienas pirms ASV prezidenta Donalda Trampa ierašanās savā golfa klubā Kalifornijā drošības dienestu uzmanību piesaistīja kāds vīrietis, kurš fotografēja un filmēja teritoriju, kur tobrīd notika gatavošanās prezidenta vizītei.
Drīz vien situācija kļuva daudz nopietnāka, pie 38 gadus vecā vīrieša atrada munīciju, bet viņa automašīnā – pielādētu ieroci, bet vēl iespaidīgāki atradumi atklājās kratīšanā viņa dzīvesvietā.
Incidents noticis pie “Trump National Golf Club” Rančo Palosverdesā, netālu no Losandželosas, divas dienas pirms tur paredzētajām Republikāņu nacionālās komitejas vakariņām, kurās bija plānots piedalīties Trampam.
Losandželosas apgabala šerifa departaments informējis, ka 38 gadus vecais Dženīns Džons Taele (Jeanine John Taele) fotografējis un filmējis apkārtni un radījis iespaidu, ka vēro drošības pasākumu sagatavošanu.
Kad likumsargi vīrieti pārbaudīja, pie viņa tika atrasta 16 patronu aptvere ar munīciju. Savukārt automašīnā atradās pielādēta pistole.
Ar to atradumi nebeidzās.
Tāpat nav paziņots, ka vīrietis būtu gatavojis uzbrukumu Trampam vai golfa klubā paredzētajam pasākumam. Šerifa departaments uzsvēris, ka pašlaik nav konstatēts ticams apdraudējums sabiedrībai.
Taelem izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par otrās pakāpes laupīšanu, lielas ietilpības aptveres saņemšanu un īsstobra šautenes vai bises glabāšanu.
Viņš apsūdzēts arī par slēpta šaujamieroča pārvadāšanu transportlīdzeklī.
Noskaidrots arī, ka brīdī, kad likumsargi pievērsa uzmanību Taelem, viņš jau tika izmeklēts saistībā ar atsevišķu laupīšanas lietu.
Neraugoties uz incidentu, Republikāņu nacionālās komitejas vakariņas golfa klubā notika kā plānots, un Tramps otrdien gatavojās ierasties pasākumā.
Incidents izpelnījies pastiprinātu uzmanību arī iepriekšējo draudu dēļ. 2025. gadā zvērinātie par vainīgu atzina vīrieti, kurš bija mēģinājis nogalināt Trampu viņa golfa klubā Floridā.