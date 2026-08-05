Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: EPA/SCANPIX

“Es saņēmu vēstuli no Gotlandes!” Jūras krastā atrastās pudeles stāstam ir vēl skaistāks turpinājums 0

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LA.LV
11:20, 5. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Vai esat dzirdējuši stāstus par cilvēkiem, kuri, pastaigājoties gar jūru, pēkšņi smiltīs pamana ko aizdomīgu, bet, pienākot tuvāk, atklāj, ka tā nav vis kāda bezatbildīgi dabā izmesta pudele? Tieši šādu pārsteigumu piedzīvojusi Dana, viņas atrastā pudele “glabāja” vēstuli, kas līdz Latvijas krastam bija atceļojusi no Gotlandes.

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Turklāt ar pašu atradumu šis stāsts nebeidzās. Danai izdevies sazināties ar vēstules sūtītājiem un pat saņemt video, kurā iemūžināts brīdis, kad pudele tika iemesta jūrā.

Par neparasto atradumu Dana sociālo mediju platformā “Threads” raksta: “Es saņēmu vēstuli no Gotlandes! Pudelē, izskalotu jūras krastā. Tā ir tik īpaša sajūta. Sazinājāmies arī ar sūtītājiem un saņēmu no viņiem arī video no brīža, kad vēstule tika iemesta jūrā. Izsūtīta 26.06.26, saņemta 2.08.26.”
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Tātad vēstule jūrā pavadījusi nedaudz vairāk par mēnesi, līdz beidzot nonākusi Latvijas piekrastē un Danas rokās.

Izrādās, viņa nebūt nav vienīgā, kurai paveicies piedzīvot ko līdzīgu. Komentāru sadaļā arī citi cilvēki sākuši dalīties ar saviem pudeļu vēstuļu atradumiem.

Jānis raksta: “Super! Es pirms 4 gadiem Carnikavas piekrastē arī atradu pudeli ar vēstuli. Diemžēl papīrs bija mitrumā sācis sadalīties un ziņojums pilnībā izdzisis. Bet sajūta neaprakstāma – kā vinnēt loterijā.”

FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Arī Aivai ir savs stāsts. Viņa pudeli ar vēstījumu atradusi 2022. gadā: “2022. gadā arī atradām. Grūti salasāmi latviski bija rakstīts par dažādām vēlmēm. Nebija datums. Ieliku “Facebook”, ka meklēju īpašnieci, neatradu. Toties raksts par mūsu atradumu tika publicēts vietējā avīzē.”

Ne visi gan uz šo romantisko tradīciju raugās ar sajūsmu. Māris komentāru sadaļā pievērš uzmanību arī dabas aizsardzības jautājumam, norādot, ka pudeļu mešana jūrā tomēr ir tās piesārņošana ar plastmasas atkritumiem.

Vēlāk Dana pastāstīja, kas īsti bijis rakstīts vēstulē, kura mērojusi ceļu pāri Baltijas jūrai. “Rakstīja meitenes par to, kāda ir viņu mīļākā krāsa, prasīja, kur mēs dzīvojam un kāda ir mūsu mīļākā krāsa,” atklāj Dana.
Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

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