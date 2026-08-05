“Es saņēmu vēstuli no Gotlandes!” Jūras krastā atrastās pudeles stāstam ir vēl skaistāks turpinājums 0
Vai esat dzirdējuši stāstus par cilvēkiem, kuri, pastaigājoties gar jūru, pēkšņi smiltīs pamana ko aizdomīgu, bet, pienākot tuvāk, atklāj, ka tā nav vis kāda bezatbildīgi dabā izmesta pudele? Tieši šādu pārsteigumu piedzīvojusi Dana, viņas atrastā pudele “glabāja” vēstuli, kas līdz Latvijas krastam bija atceļojusi no Gotlandes.
Turklāt ar pašu atradumu šis stāsts nebeidzās. Danai izdevies sazināties ar vēstules sūtītājiem un pat saņemt video, kurā iemūžināts brīdis, kad pudele tika iemesta jūrā.
Tātad vēstule jūrā pavadījusi nedaudz vairāk par mēnesi, līdz beidzot nonākusi Latvijas piekrastē un Danas rokās.
Izrādās, viņa nebūt nav vienīgā, kurai paveicies piedzīvot ko līdzīgu. Komentāru sadaļā arī citi cilvēki sākuši dalīties ar saviem pudeļu vēstuļu atradumiem.
Jānis raksta: “Super! Es pirms 4 gadiem Carnikavas piekrastē arī atradu pudeli ar vēstuli. Diemžēl papīrs bija mitrumā sācis sadalīties un ziņojums pilnībā izdzisis. Bet sajūta neaprakstāma – kā vinnēt loterijā.”
Arī Aivai ir savs stāsts. Viņa pudeli ar vēstījumu atradusi 2022. gadā: “2022. gadā arī atradām. Grūti salasāmi latviski bija rakstīts par dažādām vēlmēm. Nebija datums. Ieliku “Facebook”, ka meklēju īpašnieci, neatradu. Toties raksts par mūsu atradumu tika publicēts vietējā avīzē.”
Ne visi gan uz šo romantisko tradīciju raugās ar sajūsmu. Māris komentāru sadaļā pievērš uzmanību arī dabas aizsardzības jautājumam, norādot, ka pudeļu mešana jūrā tomēr ir tās piesārņošana ar plastmasas atkritumiem.
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