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“Nebija ko elpot” – skatītājs sašutis par piedzīvoto “Alfas” kinoteātrī – uzņēmums skaidro, kas noticis 0

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Megija Melbārde
6:30, 5. augusts 2026
Stāsti Pieredze

LA.LV redakcijā vērsās lasītājs Lauris, kurš pēc kino apmeklējuma tirdzniecības centrā “Alfa” piedzīvojis nepatīkamu situāciju. Viņš stāsta, ka seansa laikā zālē kļuvis tik karsts un smacīgs, ka vairs nav spējis koncentrēties filmai. Pēc Laura teiktā, līdzīgu neapmierinātību pauduši arī citi skatītāji.

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“Salīdzinoši nesen biju aizbraucis uz kino “Cinamon” tirdzniecības centrā “Alfa”. Tā kā esmu šausmu filmu fans, iegādājos popkornu, dzeramo un biju gatavs labai filmai. Nevarētu teikt, ka zāle bija pilnībā pilna, taču blakus sēdēja pāris cilvēki.

Viss bija labi aptuveni pus filmas garumā. Pēc tam zālē kļuva neciešami karsts, nebija ko elpot, un atzīšos, ka jau vairs nespēju domāt tik daudz par filmu, cik par to, ka trūkst gaisa.
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Piebildīšu, ka nebiju vienīgais, līdzīgas sūdzības bija dzirdamas arī no apkārtējiem skatītājiem. Kas man šķiet īpaši interesanti, tā bija salīdzinoši vēsa un lietaina diena, tāpēc pat negribu zināt, kas tur notiek dienās, kad ārā ir +30 grādi,” raksta Lauris.

Lai noskaidrotu, kāpēc seansa laikā varēja rasties šāda situācija un vai kinoteātrī nav konstatētas tehniskas problēmas, LA.LV vērsās pie “Cinamon Akropole Alfa” pārstāvjiem.

Kinoteātra vadītāja Valentīna Zvodska norāda, ka apmeklētāju komforts un kvalitatīva kino pieredze uzņēmumam ir prioritāte, tāpēc katrs šāds gadījums tiek rūpīgi izvērtēts.

Viņa skaidro, ka kinoteātra ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas tehnisko darbību nodrošina un uzrauga tirdzniecības centra inženiertehniskais dienests. Sistēma ir izveidota tā, lai visa gada garumā uzturētu komfortablu temperatūru – aptuveni 22 grādus – un nodrošinātu atbilstošu gaisa apmaiņu.

Tomēr strauju laikapstākļu vai temperatūras svārstību laikā automatizētajai sistēmai var būt nepieciešams laiks, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem. Par šādām situācijām kinoteātris regulāri informē tirdzniecības centra tehnisko dienestu, kas nepieciešamības gadījumā veic sistēmas regulēšanu.

Uzņēmumā norāda, ka arī pēc tehnisko iestatījumu maiņas temperatūra un gaisa kvalitāte zālē neuzlabojas uzreiz. Lielās telpas dēļ ventilācijas sistēmai nepieciešams laiks, lai gaiss vienmērīgi cirkulētu visā zālē.

Savukārt noslogotākajās dienās, kad seansi notiek cits pēc cita un zāles ir piepildītas ar skatītājiem, telpas un krēsli uzkrāj siltumu, tāpēc pilnīga atvēsināšana var prasīt ilgāku laiku.

Kinoteātris aicina apmeklētājus neklusēt, ja seansa laikā rodas diskomforts – zālē kļūst pārāk karsts, trūkst gaisa vai novērotas citas problēmas. Šādās situācijās skatītāji tiek aicināti nekavējoties informēt kinoteātra darbiniekus, kuri operatīvi sazinās ar tehnisko dienestu, lai pēc iespējas ātrāk novērstu problēmu.

Ja arī pēc seansa apmeklētājs nav apmierināts ar saņemto pakalpojumu, uzņēmums aicina vērsties pie administrācijas, uzsverot, ka katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli.

Kinoteātrī piebilst, ka visas klientu atsauksmes un sūdzības tiek nodotas tirdzniecības centra vadībai un tehniskajiem speciālistiem, lai līdzīgas situācijas nākotnē neatkārtotos.

“Atvainojamies skatītājam par sagādātajām neērtībām un gaidīsim viņu atkal ciemos uz daudz patīkamāku kino seansu!” piebilst kinoteātra vadītāja Valentīna Zvodska.

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