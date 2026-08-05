“Nebija ko elpot” – skatītājs sašutis par piedzīvoto “Alfas” kinoteātrī – uzņēmums skaidro, kas noticis 0
LA.LV redakcijā vērsās lasītājs Lauris, kurš pēc kino apmeklējuma tirdzniecības centrā “Alfa” piedzīvojis nepatīkamu situāciju. Viņš stāsta, ka seansa laikā zālē kļuvis tik karsts un smacīgs, ka vairs nav spējis koncentrēties filmai. Pēc Laura teiktā, līdzīgu neapmierinātību pauduši arī citi skatītāji.
“Salīdzinoši nesen biju aizbraucis uz kino “Cinamon” tirdzniecības centrā “Alfa”. Tā kā esmu šausmu filmu fans, iegādājos popkornu, dzeramo un biju gatavs labai filmai. Nevarētu teikt, ka zāle bija pilnībā pilna, taču blakus sēdēja pāris cilvēki.
Piebildīšu, ka nebiju vienīgais, līdzīgas sūdzības bija dzirdamas arī no apkārtējiem skatītājiem. Kas man šķiet īpaši interesanti, tā bija salīdzinoši vēsa un lietaina diena, tāpēc pat negribu zināt, kas tur notiek dienās, kad ārā ir +30 grādi,” raksta Lauris.
Lai noskaidrotu, kāpēc seansa laikā varēja rasties šāda situācija un vai kinoteātrī nav konstatētas tehniskas problēmas, LA.LV vērsās pie “Cinamon Akropole Alfa” pārstāvjiem.
Viņa skaidro, ka kinoteātra ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas tehnisko darbību nodrošina un uzrauga tirdzniecības centra inženiertehniskais dienests. Sistēma ir izveidota tā, lai visa gada garumā uzturētu komfortablu temperatūru – aptuveni 22 grādus – un nodrošinātu atbilstošu gaisa apmaiņu.
Uzņēmumā norāda, ka arī pēc tehnisko iestatījumu maiņas temperatūra un gaisa kvalitāte zālē neuzlabojas uzreiz. Lielās telpas dēļ ventilācijas sistēmai nepieciešams laiks, lai gaiss vienmērīgi cirkulētu visā zālē.
Kinoteātris aicina apmeklētājus neklusēt, ja seansa laikā rodas diskomforts – zālē kļūst pārāk karsts, trūkst gaisa vai novērotas citas problēmas. Šādās situācijās skatītāji tiek aicināti nekavējoties informēt kinoteātra darbiniekus, kuri operatīvi sazinās ar tehnisko dienestu, lai pēc iespējas ātrāk novērstu problēmu.
Ja arī pēc seansa apmeklētājs nav apmierināts ar saņemto pakalpojumu, uzņēmums aicina vērsties pie administrācijas, uzsverot, ka katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli.
Kinoteātrī piebilst, ka visas klientu atsauksmes un sūdzības tiek nodotas tirdzniecības centra vadībai un tehniskajiem speciālistiem, lai līdzīgas situācijas nākotnē neatkārtotos.
“Atvainojamies skatītājam par sagādātajām neērtībām un gaidīsim viņu atkal ciemos uz daudz patīkamāku kino seansu!” piebilst kinoteātra vadītāja Valentīna Zvodska.
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