“Kāpēc vienkārši nedzīvo savā Rīgas dzīvoklī?” Iedzīvotāji ķeras pie izmeklēšanas par deputātes Leilas Rasimas kompensāciju 0
Latvietis ir acīgs un ziņkārīgs, ja pamana ko aizdomīgu, nereti ķeras pie tik nopietnas izpētes, ka varētu konkurēt pat ar profesionāliem izmeklētājiem. Šoreiz sociālo tīklu lietotāju uzmanības centrā nonākusi Saeimas deputāte Leila Rasima (“Progresīvie”), viņas saņemtā kompensācija un vairāki jautājumi par dzīvokļiem Rīgā un Rēzeknē. Pati deputāte uzsver, ka daļa publiski izskanējušās informācijas esot sagrozīta.
Sociālo mediju platformā “X” Krišjānis publicējis ierakstu, kurā apšauba deputātes sniegto skaidrojumu.
Viņš raksta: “Tas ir zelts! Spraigā sacensībā par aizejošās Saeimas stulbāko tautas kalpu viennozīmīgi ir uzvarējusi “Progresīvo” deputāte Leila Rasima. Topošās krimināllietas figurante savā “Instagram” video pamanās samuldēties tā, ka rīt pat būs jāiet liecināt uz KNAB,” raksta Krišjānis.
Jāpiebilst, ka apgalvojums par iespējamu krimināllietu ir sociālā tīkla lietotāja paustais, nevis konstatēts fakts.
Tālāk ieraksta autors pievēršas deputātes stāstītajam par Rīgas dzīvokli.
“Leila mums stāsta, ka dzīvokli uz viņas vārda iegādājās mamma, lai tas paliktu viņai. Savukārt mammas amatpersonas deklarācija skaidri parāda, ka dzīvokli Rīgā mamma ir iegādājusies uz sava vārda un tas ir bijis Viļānu skolotājas īpašumā vismaz līdz 2020. gadam,” viņš raksta.
Krišjānis turpina: “Tātad pakaļā ir šā vai tā – vai nu mamma pārrakstīja dzīvokli Leilai, lai būtu vieglāk izmitināt “Airbnb” klientus, vai arī Latgales zeltenēm Rīgā pieder veseli divi dzīvokļi, kas nekādi nav iespējams, ņemot vērā mammas niecīgos oficiālos ienākumus.”
Ieraksta autors apšauba arī deputātes skaidrojumu par Rīgas īpašuma izmantošanu.
“Leila murgo arī par Rīgas dzīvokļa izmantojumu. Lūk, mamma tur uzturas tikai tad, kad uz Rīgu dodas pie ārsta. Ja vien mamma nav totāli slima, tad dzīvoklis pa lielam stāv tukšs, jo Leila taču to neizīrējot. Murgi par māsu sporādisko uzturēšanos tajā neiet cauri – vismaz viena deputātes māsa dzīvo Krievijas Čečenijā. Kāpēc Leila vienkārši nedzīvo savā Rīgas dzīvoklī, bet rij nodokļu maksātāju līdzekļus?” raksta Krišjānis.
TAS IR ZELTS!! Spraigā sacensībā par aizejošās Saeimas STULBĀKO TAUTAS KALPU viennozīmīgi ir uzvarējusi @Progresivie deputāte LEILA RASISMA.
Topošās krimināllietas figurante savā inčīgajā Instagram video pamanās samuldēties tā, ka rīt pat būs jāiet liecināt uz KNAB. Proti:
#… https://t.co/iKxgfoZqBC pic.twitter.com/CHqFqQ5hga
— KKK 🇦🇫🏳️🌈🇧🇾🇸🇦🏴☠️ (@Krisjanis_K) August 4, 2026
Jāuzsver, ka tie ir sociālā tīkla lietotāja izteikumi, apgalvojumi un pieņēmumi, nevis pierādīti fakti.
Tikmēr Rihards sociālajos tīklos pievērsis uzmanību vēl kādam īpašumam – Leilai Rasimai piederošam nelielam dzīvoklim Rēzeknē, kas tiek izīrēts. Viņš publicējis arī konkrētā dzīvokļa īres piedāvājumu. Piemēram, izvēloties tajā pavadīt četras naktis, nakšņošana izmaksātu 238 eiro.
Pie progresīvās Leilas Rēzeknē uz 4 naktīm septembrī var palikt par 238€ 😃#navsadarbība #navreklāma 😃 pic.twitter.com/2nNCrRqrQ6
— Rihards Freidenfelds (@r_freidenfelds) August 4, 2026
Būtiski gan uzsvērt, ka tas nav iepriekš pieminētais dzīvoklis Rīgā. Runa ir par diviem dažādiem īpašumiem – Rasima pati atzinusi, ka viņai Rēzeknē pieder neliels dzīvoklis, kuru viņa izīrē, savukārt Rīgas dzīvoklis, pēc deputātes teiktā, pieder viņas mammai.
Atbildi uz publiski izskanējušajiem pārmetumiem sniegusi arī pati Leila Rasima. Sociālo mediju platformā “Instagram” deputāte publicējusi video, kurā norāda, ka ir gatava atbildēt uz visiem jautājumiem par Saeimā saņemto kompensāciju.
Rasima atzīst, ka saprot, kāpēc sabiedrībā radušās dusmas un neizpratne, un neslēpj, ka arī pati justos līdzīgi, ja par kādu deputātu izlasītu šādu informāciju.
Vienlaikus viņa uzsver, ka ne viss publiskajā telpā izskanējušais atbilstot patiesībai un vairāki fakti esot sagrozīti.
Runājot par Rīgas dzīvokli, Rasima skaidro, ka tas pieder viņas mammai ar domu, lai nākotnē īpašums paliktu meitai.
“Nekad šajā dzīvoklī pati neesmu dzīvojusi un nekad nevienam neesmu izīrējusi,” sacīja deputāte.
Savukārt par sev piederošo nelielo īpašumu Rēzeknē Rasima neslēpj, ka tas tiek izīrēts.
Tāpat Rasima atbild uz jautājumu, kāpēc deputāti, kuri dzīvo reģionos, vispār saņem šādas kompensācijas. Arī šajā jautājumā viņa saprotot sabiedrības neizpratni, tāpēc skaidro, ka pati saņem 45% no iespējamā kompensācijas apmēra.
Deputāte ikdienā izvēlējusies pārvietoties ar vilcienu, nevis automašīnu, tādējādi, pēc viņas teiktā, netērējot vairākus simtus eiro degvielai.
Rasima skaidro, ka kompensācijas paredzētas deputātiem, kuri strādā Rīgā, bet vēlas turpināt dzīvot savā reģionā. Pretējā gadījumā politiķim faktiski būtu jāizvēlas – saglabāt ciešu saikni ar savu reģionu vai darba dēļ pārcelties uz Rīgu.
Uz jautājumu, kādēļ viņas mammai vispār nepieciešams dzīvoklis galvaspilsētā, Rasima skaidro, ka tas tiek izmantots reizēs, kad mamma no Latgales ierodas Rīgā, piemēram, lai dotos pie ārsta vai apciemotu ģimenes locekļus.
Diskusija par deputātu kompensācijām tikmēr turpinās arī citviet sociālajos tīklos. LA.LV pamanīja, ka platformā “Threads” lietotāji apkopojuši deputātus, kuri saņem vislielākās kompensācijas. Publicētajā sarakstā Leila Rasima starp lielāko kompensāciju saņēmējiem nav redzama.
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