“Mums nav, ko jums parādīt…” Tavars atklāj skaudro realitāti ar patvertnēm Latvijas pašvaldībās 0

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LA.LV
10:26, 5. augusts 2026
Viedokļi

Vai Latvijas iedzīvotāji krīzes gadījumā patiešām var paļauties uz pašvaldībās pieejamajām patvertnēm? Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars neslēpj, ka situācija nebūt nav tāda, lai varētu teikt, ka visā valstī šis jautājums ir sakārtots. TV24 raidījumā “Ziņu top” viņš atklāja arī kādu gadījumu, kad pašvaldībā viņam pat lūgts konkrētu patvertni neapmeklēt.

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“Es neuzskatu, ka mums Latvijā patvertņu jautājums būtu sakārtots,” atzina Tavars.

Ministrs uzsvēra, ka nevarētu nosaukt nevienu konkrētu pilsētu vai pašvaldību un droši apgalvot, ka tur pilnīgi viss šajā jomā būtu izdarīts.

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Kā vienu no problēmām Tavars minēja iepriekš neskaidro atbildības sadalījumu valsts pārvaldē. Par dažādām patvertņu izveides un pielāgošanas daļām bijušas atbildīgas vairākas institūcijas – viena par finansējumu, cita par būvniecības jautājumiem, vēl cita par prasībām, kurām patvertnēm jāatbilst.

“Absolūti neskaidra bija atbildība valsts pārvaldes pusē. Nevis pašvaldībās, es šeit nepārmetīšu pašvaldībām,” sacīja Tavars.

Viņš skaidroja, ka situācijas sakārtošanai pie viena galda sēdušies vairāku ministriju pārstāvji un atbildība starp institūcijām sadalīta daudz konkrētāk.

Tomēr, apmeklējot pašvaldības un interesējoties par patvertņu faktisko stāvokli, ministram nācies sastapties arī ar nepatīkamu realitāti.

“Ir bijis gadījums, kad man saka: “Ministra kungs, lūdzu, neapmeklējiet šo patvertni.” Es prasu – kādēļ? Tādēļ, ka mums nav, ko parādīt,” stāstīja Tavars.

Pēc viņa teiktā, pašvaldības pārstāvji toreiz godīgi atzinuši, ka patvertņu jautājums līdz tam nav bijis starp augstākajām prioritātēm.

Vienlaikus Tavars uzsvēra, ka nepietiek vien kādu pagrabu nosaukt par patvertni. Ja telpa nav pienācīgi sagatavota, ārkārtas situācijā tā cilvēkiem var radīt pat papildu apdraudējumu.

“Iedomājieties, ārkārtas situācijā simts cilvēkiem jāpatveras no šķembām. Viņi ieiet pagrabā, kur viss ir hermētiski aizvērts, bet tur nav gaisa. Beigās tā varbūt nav patvertne, bet lamatas,” brīdināja ministrs.

Tāpēc patvertnē nepieciešama ventilācija, kā arī jābūt nodrošinātām tādām pamatvajadzībām kā ūdens un kanalizācija. “Tur nav jābūt uztaisītam kā četru zvaigžņu viesnīcā, bet primitīvākajām funkcijām ir jābūt,” uzsvēra Tavars.

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