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Saule karsēs līdz +30 grādiem, bet vasaras idilli vietām var izjaukt pērkona negaiss 0

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LETA
7:12, 5. augusts 2026
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā gaidāma vēl viena karsta diena, daudzviet termometra stabiņš pakāpsies līdz +30 grādiem.

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Sinoptiķi prognozē, ka gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25..+30 grādiem, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē.

Pūtīs lēns austrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem.

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Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.

Atmosfēras spiediens lēnām pazeminās, no rīta tas ir 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.

Gaisa temperatūra Latvijā no +9 līdz +19 grādiem

Trešdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no +9,6 grādiem Ainažos un Zosēnos līdz +19,0 grādiem Liepājas ostā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Mākoņi daļēji sedz Latvijas debesis, Ziemeļvidzemē saglabājas skaidrs laiks. Valsts dienvidaustrumu novados vietām iespējams īslaicīgs lietus.

Pūš lēns austrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.

Rīgā pūš lēns austrumu vējš, gaisa temperatūra plkst. 5 bija +15 grādi lidostā un +17 grādi pilsētas centrā.

Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +21,8 grādiem Kolkā līdz +26,3 grādiem Daugavpilī.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 4. augustā bija +40..+42 grādi daudzviet Eiropas dienvidu un centrālajā daļā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu +1 grāds Islandē, kā arī Somijas un Zviedrijas ziemeļos.

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