Kārsavas izspiešanas lietā negaidīts turpinājums – izmeklētāji atklājuši vēl virkni noziegumu 0
Gada sākumā sāktā izmeklēšana par naudas izspiešanu un vardarbību Kārsavā izrādījusies krietni plašāka, nekā sākotnēji varēja šķist. Policija tās gaitā atklājusi arī citus iespējamos noziegumus, tostarp saistītus ar narkotiku, alkohola un šaujamieroču nelikumīgu apriti, un tagad lūdz sākt kriminālvajāšanu pret četriem vīriešiem.
Valsts policija (VP) lūdz saukt pie kriminālatbildības četrus vīriešus par izspiešanu un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem Kārsavā, aģentūru LETA informēja VP.
Kā vēstīts, gada sākumā VP amatpersonas sāka kriminālprocesu saistībā ar to, ka Ludzas novada Kārsavā 2025. gada 24. decembrī un 2026. gada 1. janvārī divi nenoskaidroti vīrieši, nodarot miesas bojājumus, trim personām – 2004., 1997. un 2003. gadā dzimušiem vīriešiem – mēģināja izspiest naudas līdzekļus.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvās meklēšanas pasākumus, VP amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu atrašanās vietu.
Janvāra sākumā Kārsavā aizturēti 1989. un 1992. gadā dzimuši vīrieši, kuriem tiesa piemēroja apcietinājumu. Aizturētās personas jau iepriekš bija nonākušas policijas redzeslokā. Turpinot darbu kriminālprocesā, likumsargi noskaidroja vēl divu personu saistību ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
Izmeklējot šo kriminālprocesu, likumsargi atklāja arī citus noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar narkotisko vielu, alkohola un šaujamieroču nelikumīgu apriti.
Likumsargi ir pabeiguši izmeklēšanu kriminālprocesā par deviņiem noziedzīgiem nodarījumiem. Jūlija beigās kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 152. panta otrās daļas par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tās izdarītas cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tās saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam, vai ja tās ilgušas vairāk par vienu nedēļu, vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.
Tāpat kriminālprocess sākts pēc 183. panta otrās daļas par izspiešanu, 132. panta pirmās daļas par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti.
Tāpat arī pēc Krimināllikuma 126. panta pirmās daļas, proti, par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, 233. panta otrās daļas, proti, par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises realizēšanu personai, kurai nav attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas, ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīga realizēšanas atļauja vai speciāla atļauja.
Kriminālprocess sākts arī pēc Krimināllikuma 301. panta otrās daļas, par piespiešanu dot nepatiesu liecību, paskaidrojumu, atzinumu un tulkojumu, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, kā arī pēc 315. panta, proti, par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums.